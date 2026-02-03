Ministerul Sănătății extinde sprijinul pentru minorii care sună la 116.111, Telefonul Copilului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, luni, 2 februarie, semnarea unui protocol de colaborare cu Asociația Telefonul Copilului, după ce tot mai mulți minori solicită ajutor în situații-limită. Rogobete își dorește, astfel, ca apelul la 116.111 „să fie începutul unui parcurs real de îngrijire – nu finalul unei intervenții de moment”.

Potrivit ministrului, apelurile la 116.111 pot preveni un gest extrem, însă responsabilitatea reală începe după acel moment.

„De prea multe ori, criza este depășită punctual, însă problema nu dispare. Un specialist reușește să aducă un copil într-un echilibru temporar, dar fără continuitate, riscul reapare.

De aceea, intervenția trebuie să fie coordonată, profesionistă și susținută instituțional. Prin acest parteneriat, construim o legătură funcțională între primul semnal de alarmă și intervenția medicală de specialitate (…).

Munca echipei Asociației Telefonul Copilului reprezintă prima linie de protecție pentru cei vulnerabili. Rolul meu, ca ministru, este să transform aceste semnale de alarmă în trasee clare de sprijin, astfel încât fiecare copil care cere ajutor să primească asistență reală, nu doar o voce la capătul firului”, a afirmat Rogobete.