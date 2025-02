Medic ploieștean: „Doctorii pleacă din cauza suprasolicitării”

Șefa secției de Pneumologie a SJU Ploiești, medicul Raluca Bercea, a reacționat după apariția în observatorulph.ro a articolului care face referire la deficitul de medici ORL de la secția exterioară Boldescu. Medicii pleacă masiv către privat din cauza suprasolicitării fizice și psihice, spune medicul ploieștean. „Este o situație în care am ajuns pentru că atunci când au apărut unele probleme în sistem, nu au fost rezolvate la timp și au generat automat altele. Fix ca o țeavă care inițial are o fisură apoi treptat plesnește sub presiune dacă nu este înlocuită”.

„Astăzi citesc în Observatorul Prahovean, deși nu este necesar pentru că văd zilnic și cunosc foarte bine problemele pacienților prahoveni, faptul că deficitul de medici reprezintă în continuare a problemă acută cu care se confruntă spitalele.

Din Observatorul Prahovean: „La secția exterioară Boldescu a SJU Ploiești sunt cinci medici ORL, însă doar treia sigură gărzile. „Nu pot fi obligați. Ar însemna să muncească de la ora 8.00 până a doua zi la 14.00. Iar acest program să se repete de 10 ori pe lună”, transmit cei din conducerea unității. Între timp, bolnavii care au o urgență se plâng de faptul că sunt trimiși acasă, ori ținuți cu orele până când sunt văzuți.”

Am analizat și comentariile de pe pagină și nemulțumirile pacienților. Ce pot spune este doar că este o situație în care am ajuns pentru că atunci când au apărut unele probleme în sistem, nu au fost rezolvate la timp și au generat automat altele. Fix ca o țeavă care inițial are o fisură apoi treptat plesnește sub presiune dacă nu este înlocuită.

Medicii pleacă masiv către privat

Eu menționez deja acest lucru de câțiva ani și am prevăzut colapsul către care se îndreaptă sistemul medical românesc. Nemulțumirile lor îmi sunt cunoscute și zilnic trec prin foarte multe provocări care nu au legătură cu medicina, dar mai degrabă cu lipsa locurilor libere, comunicarea defectuoasă cu medicii din sistem, pacienții în număr mare cazuri sociale sau cu nevoie de paleație fără a avea un sprijin real, lipsa medicilor în gărzi în multiple secții ale spitalului Județean, toate generând o stare se suprasolicitare fizică și psihică a medicilor și pune presiune pe tot sistemul. Astfel, nu este deloc o surpriză plecarea acestora. Cu cine îi înlocuim?

„Nu voi face niciodată gărzi, eu am o viață”

Nu de mult am discutat cu un medic tânăr specialist care oferă consultații într-o policlinică și am rugat să facă câteva gărzi și în secția noastră pentru că avem medici epuizați și e nevoie de puțin ajutor. Răspunsul: „𝐍𝐮 𝐯𝐨𝐢 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨𝐝𝐚𝐭𝐚̆ 𝐠𝐚̆𝐫𝐳𝐢, 𝐞𝐮 𝐚𝐦 𝐨 𝐯𝐢𝐚𝐭̦𝐚̆!” Nu voi uita niciodată aceste cuvinte și indignarea pe care am simțit-o la acel moment! Împreună cu colegii din spital trăiesc și îmi dedic profesia pentru a ajuta oamenii bolnavi din toate mediile sociale, fac gărzi așa cum cred că este firesc.

Cine asigură permanența dacă plecăm noi toți?

Sau dacă toți am avea „o viață” ? Și nu este singurul medic care gândește așa. Din păcate am constatat că întreaga generație are o percepție diferită de cea a generații mele sau anterioare mie, când alegeai medicina pentru un scop nobil, din pasiune și iubire de oameni.

Am povestit de multe ori situația mea, m-am întors în țară pentru că doresc să lucrez ca medic aici și să trăiesc în țara care m-a format ca om și profesionist. Primul gând a fost să lucrez într-un spital de stat, unde este cea mai mare nevoie!

În privat lucrez în plus, în timpul meu liber, după ce am ajutat bolnavii gravi din spital! Și în privat lucrez cu aceeași pasiune pentru medicină, responsabil și cu seriozitate.

Unde greșim? Cum ieșim din acest abis în care ne cufundăm? Putem face ceva repede? Nu putem, pentru că aici e un cumul de factori care are la bază și educația, un element atât de esențial ca și aerul pentru reforma din sănătate atât de necesară”, a transmis medicul ploieștean.