Acuzații grave din partea unei mămici la adresa Maternității Ploiești: „Voi merge în instanță”

O ploieșteancă în vârstă de 23 de ani este hotărâtă să își găsească dreptatea în instanță, după o experiență „de coșmar”, spune femeia, avută la Maternitatea din Ploiești. Ana Maria Răducanu a născut pe 9 iulie o fetiță, însă a fost nevoită să treacă prin momente traumatizante, totul culminând o o operație de histerectomie totală pentru care, mai adaugă aceasta, ea nu a semnat. Conducerea spitalului spune că nu a fost înregistrată nicio plângere din partea pacientei și că va colabora cu toate instituțiile statului, inclusiv Procuratura și Colegiul Medicilor, în momentul în care va fi declanșată o anchetă.

Ana Maria povestește că a ales să nască cel de-al doilea copil tot la Maternitatea Ploiești, deși, după prima naștere, de anul trecut, s-a ales cu o bacterie de care nici astăzi nu a reușit să scape definitiv.

Proaspăta mămică spune că a avut parte de tratamente inumane atât la naștere, cât și ulterior, pe fondul multiplelor complicații apărute. Mai mult, spune ploieșteanca, „mi s-a ascuns adevărul, am fost ignorată și neglijată, deși starea mea, după cezariană a fost una foarte gravă”.

Povestea ploieștencei

„A doua zi după naștere, aveam dureri foarte puternice. Nu mă puteam clinti din pat, mi se făcea calmant la 12 sau 24 h spunându-mi asistentele că nu mi-a lăsat medicul prescripție pentru a mi se face mai des . Plângeam și urlam prin salon și nu mă lua nimeni în considerare. Simțeam că se rupe totul în mine. La trei zile de antibiotic m-am externat fericită, împreună cu fetița mea. Ajungând acasă , mă uit pe analize. M-au externat cu leucocite mărite (ceea ce indica o infecție în organism). Uitându-mă și pe foile bebelinei , observ „ făt afectat de nașterea prin cezariană”, motiv pentru care i s-a administrat fitomenadion (care este pentru hemoragii).

Dimineață mă trezesc cu dureri insuportabile, frisoane, nu puteam să mișc nici măcar un deget, sun la salvare. Mă duce la maternitate, acolo dau de un medic căruia nu vreau să îi dau nume momentan, îmi face control simplu (fără absolut nici o ecografie) îmi spune ca nu am absolut nimic și că este normal. Mi-a recomandat să mă duc acasă și să iau vitamina C și paracetamol, că încinci5 zile mă vor lăsa durerile.

Mă întorc acasă, iar la două ore după administrarea unei pastile de algocalmin, încep iar durerile puternice în toată burta. Am considerat că am ceva la intestine, sun la salvare și merg la Spitalul Județean Mi s-a făcut un CT după ore de așteptare cu dureri insuportabile și, într-un final, iese rezultatul .. aveam o colecție în spatele uterului (infecție), ceea ce a fost un șoc pentru mine.

Am rămas internată și am ajuns la Terapie Intensivă. M-au pus pe tot felul de antibiotice, mi-au recoltat analize care nu arătau deloc bine, plângeam de durere.

A doua zi am fost supusă unei ecografii intravaginale de către medicul curant , fiind asistată de către alți trei medici pentru a-și da cu părerea . Se vedea clar un hematom, deja de șapte cm fix pe tranșa uterină, în interiorul uterului . Medicul curant a negat acest lucru spunând că nu este în uter, dar ceilalți medici așa au decis că este pe tranșa uterină . M-au dus înapoi la ATI, spunând că nu sunt de operat.

Următoarea dimineață vine alt medic, asistat de medicul curant și alți patru medici și, făcându-mi un simplu control prin palpare a decis să intru în operație de urgență pentru ca hematomul era aproape cât o mingie. Am făcut septicemie înainte de a intra în operație. Mi s-a recoltat bacteriologic care a ieșit curat, nu mai aveam nici o bacterie/infecție pe col uterin . Medicul curant a venit să îmi ceară numărul medicului meu infecționist (pentru ca dânsa să decidă ce antibiotic să mi se administreze pentru că medicul curant nu știa).

Au venit să îmi aducă foile să le semnez și îmi spun să scriu „sunt de acord să mi se scoată uterul și ovarele dacă este cazul”.

Când m-am trezit , a venit medicul curant și mi-a spus că ovarele mi le-a lăsat , că este totul bine. După aceea, am avut nevoie de transfuzie de sânge urgent. Aveam un dren , pe care nu îl suportam. Cu două zile înainte de externare mi l-au scos și mi s-a recoltat bacteriologic din tubul de dren. Eu întrebând ce s-a întâmplat până la urmă și de ce am făcut septicemie, au dat mai mult din umeri, dând vina pe mine că aveam o bacterie pe col până să nasc și că hematomul s-a infectat cu respectiva bacterie.

„Nu au știut să îmi spună unde mi-au trimis biopsia”

Am pleacat casă unde am constatat că îmi lipsesc foarte multe analize. Le-am solicitat și mi s-a spus să fac cerere la secretariat. Mai mult nu au știut să îmi spună unde mi-au trimis biopsia. „Poate la Gral, sau Anatomie Patologică , la București nu știu”, a fost răspunsul. Am reușit să ridic toate analizele într-un final. Pe foaia de externare scrie „Histerectomie totală” adică extirparea uterului și cervixului, lucru pentru care eu nu am semnat, nu mi-am dat acordul. Sper ca nicio femeie să nu mai treacă prin așa ceva”, este mărturia cutremurătoare a tinerei de 23 de ani.

Femeia este hotărâtă acum să își găsească dreptatea în instanță, fiindcă vrea ca cei care au greșit să plătească, „iar printr-o astfel de situație să nu mai treacă nimeni”

În replică, conducerea SJU Ploiești spune că nu a fost înregistrată, până la acest moment nicio plângere din partea Anei Maria Răducanu

„Probabil medicii au acționat pentru a-i salva viața, dacă a fost vorba și de o septicemie. Nu avem nicio reclamație scrisă. În momentul în care ea va exista vom întruni Comisia de Disciplină, va fi sesizat Coelgiul Medicilor, practic vom urma toată procedura legală în astfel de cazuri. Mai mult, vom colabora cu toate instituțiile, inclusiv cu Procuratura, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor medicale cu privire la această fostă pacientă”, au precizat cei din conducerea unității sanitare.