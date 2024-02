Simte fericire și emoție când salvează un copil, revoltă și neputință atunci când un altul se stinge. Interviu cu medicul Anca Miu, managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești

Încă din clasa a IX-a a știut că va deveni medic. În urma unui accident rutier a ajuns la spital, unde a fost fascinantă de mediu, dar și de întreg personalul medical. În anul VI de facultate, datorită omului care i-a fost toată viața mentor, asistentul universitar Doru Dumbravă, și-a spus: „Așa vreau și eu să fiu”, motiv pentru care a ales pediatria. A mers mai departe cu visul său și a optat pentru chirurgie. Astăzi conduce singurul spital public de copii din Prahova. Medicul Anca Miu este omul care, cu sinceritate, ne-a vorbit, într-un amplu interviu, despre ceea ce înseamnă dragoste pentru cei mici, pasiune atunci când vine vorba despre profesie, fericire și emoție atunci când reușește să salveze un copil, revoltă și neputință atunci când un altul se stinge…

Are puterea să zâmbească, deși, la momentul de față, în plină stare de alertă epidemiologică, Spitalul de Pediatrie Ploiești funcționează la capacitate maximă, toate cele 135 de paturi fiind ocupate. Sute de copii care ajung la camera de gardă din toate colțurile Prahovei, dar și din județe învecinate, cu virusul gripal tip A, unii cu convulsii febrile, infecții respiratorii, rujeolă ori varicelă.

Nu se plânge, nici nu ar avea timp. Știe că a ales chirurgia pediatrică mereu conștientă că acest lucru presupune sacrificiu, dăruire, devotament și o solicitare uneori dincolo de limitele fizice, chiar psihice

Recunoaște că este „enervant de încăpățânată” și tenace. „Mie poate doar dacă mi-ar lua cineva capul, nu aș mai putea să îmi duc la bun sfârșit planurile”

„Viața mea e aici, în spitalul ăsta, cu bunele și relele lui, cu toată boala de care suferă un întreg sistem. E (și) de datoria mea să fac tot ce pot ca să îl vindec.

Reușesc asta prin micii pacienți pe care îi am pe masă, în sala de operație, dar și prin felul în care încerc să manageriez această unitate. M-am luptat să aduc medici tineri, am funcționat ca agenție de recrutare (n.red. râde), dar am reușit să nu mai suferim din cauza deficitului de personal. Mi-aș dori un spațiu mai mare în care să funcționăm așa cum trebuie, sperăm, sperăm din tot sufletul să se întâmple și asta”, spune medicul Anca Miu.

Despre sănătatea copiilor, tot aceasta adaugă faptul că nu este un subiect negociabil, unul care să fie tratat cu neglijență. De aceea, răspunsurile corecte, avizate, la întrebări care ar putea părea neimportante pot să facă diferența. La fel tratamentul.

O supără când ea sau colegi de-ai ei sunt jigniți, chiar bruscați de părinți nerăbădători

Încearcă să îi înțeleagă pe toți, dar recunoaște că e și ea om. „Ne doare când ni se aruncă vorbe grele sau suntem amenințați, culmea chiar de către acei părinți care au copiii cei mai puțin bolnavi.

Știm, timpii de așteptare sunt mare problemă, însă, nu putem avea medicul și copilul. Și mai apare o problemă. Sunt micuți care ajung la UPU, deși ar fi putut fi tratați foarte bine la medicul de familie. De aici, aglomerarea la urgențe. Încercăm să le explicăm că între un cod alb, cum zic eu, un copil care a venit „să dea bună ziua”, adică o non urgență, și un cod roșu, adică un minor adus pe targă în convulsii febrile, prioritar este cel din urmă, fiindcă își poate pierde viața. Mulți nu înțeleg și de aici problemele. Doare când ai muncit atât de mult în școală să devii medic să vină cineva să îți arunce vorbe urâte”

Medicul Anca Miu recunoaște că a plâns, deși este o fire puternică. O revoltă ideea pierderii unui copil care suferă de o boală incurabilă

I se pare nedrept, dar știe că nu are cu cine să se certe. Fiecare zi, pentru ea, este o provocare, iar când închide ușa, după o zi de muncă, niciodată nu lasă problemele spitalului în urmă. Le „ia” cu ea acasă și caută mereu soluții. Fie că vorbim despre aspectele ce țin de intervențiile medicale, fie de cele pe parte de management.

În puținul timp liber, medicul care conduce singurul spital de copii public din Prahova citește, „pictează pe puncte și coase goblenuri”. Sunt lucruri care o relaxează și permit minții să lucreze. Are aceiași prieteni de peste 30 de ani cu care, anul acesta, va merge în vacanță în Italia. Își încarcă bateriile și revine în spitalul de copii al Ploieștiului, care îi e ca o a doua casă. De altfel, locul de unde și fiica acesteia, doctor rezident, a prins „microbul” medicinei.

