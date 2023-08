„Ajunsesem piele și os. Medicul Alin Scarlat m-a salvat!” Scrisoarea de mulțumire a unei ploieștence căreia un doctor bun i-a redat șansa la viață

Prahovenii continuă să mulțumească doctorilor buni ai Prahovei pentru profesionalism și empatie. Nu puțini sunt oamenii care astăzi trăiesc și au șansa la o nouă viață datorită intervențiilor prompte ale medicilor de la spitalele de stat sau private din județ. O ploieșteancă ce „iubește medicii” a ținut, în cadrul campaniei„ Doctor bun” să mulțumească doctorului Alin Scarlat pentru faptul că i-a redat șansa la viață. Scrisoarea de mulțumire a acesteia este una de recunoștință și apreciere față de un om, un profesionist, datorită căruia femeia azi duce, din nou, o viață normală.

- Publicitate -

„Au trecut 20 de ani, si nu am apucat să-i mulțumesc medicului care m-a ajutat să trăiesc.

Mulțumesc și Observatorului Prahovean, că îmi oferă această șansă, prin minunata rubrică, pe care o savurez cu plăcere. De ce? Pentru că iubesc medicii! Să revin. Medicul căruia vreau acum să îi spun un mare „MULȚUMESC” este domnul doctor Alin Scarlat.

Era în 2003 și aveam o problemă de sănătate, gravă spun eu, dacă rămăsesem numai piele și os (42 kg). Consultasem vreo 6 medici, fusesem si internată. Nu spun ca nu și-au dat interesul, boala mea a debutat atipic, iar investigațiile făcute nu duceau la un diagnostic clar, implicit la un tratament adecvat.

Țin minte că a venit soțul și m-a luat din spital, fiindcă un coleg i-a dat o recomandare către Policlinica MAI, la un domn doctor Scarlat. Făcea parte din conducerea policlinicii, dar nu vreau să-i încurc gradul. Sar peste amănunte, după consultație, mi-a dat un set de analize, printre care una a fost definitorie. Analiză pe care nu mi-o recomandase nimeni.

Când am fost cu rezultatele, se grăbea, pleca la o ședință, s-a uitat peste rezultate și s-a exprimat cam așa.

– Mda, exact ce bănuiam. la biletul ăsta și mergi sus la etaj, la doctorița Dana….( nu îi spun numele fiindcă nu mai este la noi), să te trimită la București, că dai colțul! Ca glumă, când am ajuns acasă și m-a întrebat soțul ce am făcut, eu necunoscând expresia, ii spun că „nu știu la ce s-a referit, a zis ceva cum că o cotesc”. Cinic mă întreabă „la stânga, sau la dreapta?” Îi datorez domnului doctor, nu numai depistarea punctului slab, ci și faptul că mi-a dat această doctoriță minunată. Mă tratează de 20 de ani, am rămas cel mai vechi pacient al dumneaei, m-a ajutat să dau peste cap anumite reguli ale medicinei, să nu mă creadă nimeni că sufăr de o boală urâtă! Nu că vreuna ar fi frumoasă!

- Publicitate -

Vă mulțumesc, domnule doctor Alin Scarlat!

După cum vedeți, datorită dumneavoastră și doamnei doctor, nu am dat colțul! RESPECT, pentru amândoi!”

Pe lângă articolele realizate de reporterii noștri despre doctorii buni în special din sistemul de stat, Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa redactie@observatorulph.ro sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.