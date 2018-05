Ce a văzut deputatul USR, Dan Rădulescu, în cartierul Mitică Apostol din Ploiești. FOTO

Deputatul USR de Prahova, Dan Rădulescu, și-a mutat biroul în mijlocul oamenilor, vizitând cartiere mărginașe, precum Mitică Apostol. Aici a văzut problemele cu care se confruntă locuitorii mințiți la fiecare campanie electorală.

Postarea deputatului USR pe Facebook:

”În dimineața aceasta, alături de colegii mei din USR, Ioan Gabriel Dalea și Felix Bulearcă, am fost în cartierul Mitică Apostol, zonă a orașului unde locuiesc aproape 600 de familii și care este, mereu, pe nedrept, uitată de autorități.

Chiar dacă vremea nu a fost tocmai prietenoasă, preț de o oră, am stat de vorbă cu locuitorii și am vizitat câteva străzi. Discuțiile au avut în vedere principalele probleme ale micii comunități, precum: străzile neasfaltate în realitate, dar care se pare că în acte figurează a fi asfaltate, canalizarea inexistentă, în condițiile în care această problemă s-ar putea rezolva foarte ușor printr-un proiect pe fonduri europene, lipsa rețelei pentru apă, la fel, un proiect pe fonduri ar rezolva situația, desființarea postului de poliție locală fără justificare, rețeaua electrică subdimensionată, aruncarea gunoaielor pe locurile virane și existența ambroziei.

Începând de săptămâna viitoare voi face o serie de interpelări către Primăria Ploiești, Electrica, Apa Nova și Direcția de Sănătate Publică prin care voi cere lămuriri asupra tuturor acestor probleme.

Este timpul ca reprezentanții comunității, aceia aleși o dată la patru ani, să înțeleagă cu adevărat că sunt angajații celor care i-au votat. Faptul că sunt plătiți din bani publici ar trebui să fie o mare responsabilitate pentru ei!

Dar, și mai important, trebuie ca locuitorii să devină cetățeni – să lase rușinea deoparte și să întrebe direct primarul, consilierii locali, oriunde-i întâlnesc - la ședințe, în magazine, în benzinării sau pe stradă, ce au făcut pentru acest oraș!

Spre exemplu, povestea o doamnă din cartier cum tov. Ganea, în campania trecută, promitea că dacă va fi ales, va ”băga canalizare de la Brazi”... Locuitorii încă așteaptă, așa cum s-au obișnuit de 28 de ani! Cum bine spunea cineva: „toți politicienii trec pe la noi o dată la patru ani, promit că rezolvă totul, iar pe urmă-i mai vedem la față decât peste alți patru ani”.

Răspunsurile de genul ”nu sunt bani”, ”la anul” sau ”avem în plan” trebuie să fie taxate drept minciuni. Să nu uităm că din fondurile europene pot fi accesate sume pentru modernizarea și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor - asfaltări, canalizări, școli și grădinițe, iar funcționarii din primărie care ar trebui să faciliteze accesul spre acești bani, au sporuri salariale destul de consistente, tocmai pentru că ar trebui să ”lucreze” cu astfel de proiecte...

Mulțumesc tuturor locuitorilor din cartierul Mitică Apostol care au reușit să ajungă astăzi la prima noastră întâlnire! Ținem legătura și ne reauzim imediat ce voi primi răspunsurile la interpelările pe care le voi depune, pentru a stabili, împreună, următorii pași pentru rezolvarea problemelor!”

Galerie FOTO Cum arată cartierul Mitică Apostol (sursa: Facebook/Dan Rădulescu)