Adrian Axinia (AUR-ECR): ”Trebuie asigurată aprovizionarea neîntreruptă cu bunuri esențiale”

Șeful Delegației AUR Adrian Axinia inițiază o dezbatere în plenul Parlamentului European despre continuitatea aprovizionării cu bunuri esențiale în contextul actualei crize energetice.

Șeful Delegației AUR, Adrian Axinia, cere ca plenul Parlamentului European să dezbată, în regim de urgență, în viitoarea sesiune plenară din aprilie, modul în care se asigură

aprovizionarea neîntreruptă cu bunuri esențiale, în special alimente și medicamente în Uniunea Europeană, în contextul actualei crize energetice.

“Trebuie să ne asigurăm că la nivelul UE putem preveni orice perturbare a aprovizionării cu bunuri esențiale. Nu este doar o problemă sectorială. Este o chestiune de securitate, reziliență și bunăstare cotidiană a cetățenilor noștri. Orice întrerupere a livrării de alimente sau medicamente ar avea consecințe imediate grave în toate țările UE. Ca membru al Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN), subliniez că transportul de marfă este crucial în acest context. Dacă penuria de combustibil, creșterea prețurilor sau coordonarea insuficientă ar perturba operațiunile de transport, consecințele ar fi resimțite direct de cetățeni, spitale, farmacii, comercianți cu amănuntul și comunitățile locale din întreaga Europă.”

Eurodeputatul român susține că, în timpul dezbaterii, eurodeputații trebuie să ceară Comisiei Europene și Consiliului să propună măsuri urgente pentru a garanta continuitatea transportului de marfă în întreaga Uniune și evitarea unei posibile penurii de carburanți.

“Este nevoie de o mobilizare rapidă la nivelul tuturor instituțiilor europene pentru a evita apariția oricărei probleme astfel încât alimentele, medicamentele și alte bunuri esențiale să ajungă la cetățeni, indiferent de contextul geopolitic mondial. Mai mult, Comisia trebuie să aibă în vedere un plan de contingență pentru a proteja livrarea neîntreruptă de bunuri esențiale, inclusiv reguli clare pentru prioritizarea combustibililor în caz de penurie. Vrem, de asemenea, clarificări cu privire la modul în care va fi consolidată coordonarea privind utilizarea rezervelor strategice de petrol pentru a asigura disponibilitatea produselor rafinate, în special a motorinei, de-a lungul coridoarelor logistice cheie. Cred, totodată, că este nevoie de claritate cu privire la măsurile financiare la nivelul UE luate în considerare pentru a atenua creșterea costurilor combustibililor, acolo unde acestea amenință lanțurile de aprovizionare esențială. Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a proteja cetățenii de orice perturbare a accesului la alimente și medicamente.”

