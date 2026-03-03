Buget cu scandal la Ploiești. Contre între liderul PSD și Polițeanu

Președintele PSD Ploiești, deputatul Bogdan Toader, a anunțat că grupul consilierilor social-democrați nu va vota proiectul de buget al municipiului până la achitarea datoriilor curente ale administrației locale. Sumele prezentate, însă, sunt contestate de Primăria Ploiești.

- Publicitate -

Într-o postare pe Facebook, Toader a susținut, marți, că Primăria Ploiești înregistrează, la secțiunea de funcționare, datorii de aproximativ 247 de milioane de lei, aferente unor servicii publice esențiale pentru oraș.

Contactat ulterior telefonic, Toader și-a nuanțat declarația și a precizat că este nevoie de „un buget echilibrat” și de evitarea cheltuielilor inutile. „Nu putem sta fără buget, dar trebuie să dăm la o parte datoriile și să vedem ce ne rămâne”, a afirmat acesta, precizând că mesajul său este o „atenționare” asupra modului în care trebuie proiectat bugetul.

- Publicitate -

Datorii eșalonate sau în grafic la Primăria Ploiești

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere din partea Primăriei Ploiești cu privire la sumele neachitate la această oră, pentru care nu există grafice de eșalonare.

La TCE, de exemplu, unde Primăria Ploiești are o datorie de 49 de milioane de lei, iar societatea de transport are datorii totale către ANAF în cuantum de 76 de milioane de lei, a fost identificată o soluție de tip mecanism SWAP, iar în acest sens au fost purtate discuții cu Ministerul Finanțelor.

La salubritate, iluminat public, SGU și la secțiunea dezvoltare, suma neachitată depășește 1,8 milioane de lei, facturile fiind în grafic, iar pentru restul sumelor existând eșalonări la plată.

- Publicitate -

Primarul respinge acuzațiile privind gravitatea situației

În replică, primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, a susținut că situația financiară nu este cea prezentată public.

Potrivit acestuia, Primăria Ploiești a eșalonat o serie de plăți pentru servicii publice pe perioada martie – sfârșitul anului 2026.

„Este bine să fim responsabili cu declarațiile publice, care pot afecta credibilitatea Primăriei în fața partenerilor”, a declarat Mihai Polițeanu.

- Publicitate -

Schimbul de declarații are loc în contextul dezbaterilor privind aprobarea bugetului municipiului Ploiești pentru anul în curs.