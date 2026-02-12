Reforma administrației bate pasul pe loc. PSD cere impozit progresiv, USR și PNL acuză că se bate pasul pe loc

Reprezentanții USR și PNL susțin că social-democrații blochează reforma administrației, deși a existat consens în ședințele Coaliției de guvernare cu privire la tăierile de cheltuieli din primării și alte instituții. De cealaltă parte, PSD solicită introducerea unor reforme structurale care să țină cont de realitatea socială și economică.

Biroul de presă al Partidului Social Democrat a anunțat că se opune „tăierilor fără excepții a salariilor din sistemul bugetar”, pentru că o astfel de măsură ar provoca blocaje. Formațiunea le cere partenerilor de guvernare să abandoneze austeritatea „simplistă”, iar tăierile să nu se aplice în sistemul de Sănătate sau în ministerele care deja s-au reorganizat în trecut.

„PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România. Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susține o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”, susține PSD.

Partidul transmite că „reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să țină cont de particularitățile diverselor domenii de activitate.

PSD vrea trecerea la impozit progresiv

„O alternativă la politicile de tăieri „fără excepții” este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetățenii cu venituri mici. O astfel de reformă structurală, susținută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale și ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflația și fără a afecta creșterea economiei naționale”, mai transmite PSD.

De partea cealaltă, reprezentanții USR și PNL susțin că PSD joacă un rol dublu, atât de partid la guvernare cât și de partid de opoziție.

„În mai multe ocazii, în ședințele de coaliție la care a participat și PSD, s-a căzut de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația publică locală și centrală. Condiția pusă de PSD, cu care toată lumea a fost de acord, este să existe și acest pachet economic. Sigur, nu este prima dată când, în istoricul destul de scurt al acestei coaliții, PSD alege să se comporte atât ca un partid la guvernare, cât și ca unul în opoziție. Dacă nu s-ar fi ajuns la un acord, nu s-ar fi anunțat public și nu s-ar fi început lucrul la textele juridice”, a declarat Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, pentru Digi24.ro.

Acesta susține că, în afară de exceptarea educației de la tăieri suplimentare, dar și a sistemului de ordine publică, apărare și siguranță națională, nu au existat alte excepții discutate în ședințele liderilor.

„Nu a existat și nu s-a agreat nicio excepție. Depinde însă de la instituție la instituție cum se vor face aceste tăieri. Se pot reduce posturi, se pot reduce sporuri. Există și posibilitatea ca anumite posturi tehnice să fie diminuate, cum este personalul TESA din spitale. Nimeni nu spune că trebuie date afară asistentele sau să plece medicii. Se pot găsi modalități de a realiza, per total, o scădere a cheltuielilor de personal cu 10%”, a mai declarat Seidler.

Muraru, vicepreședintele PNL: „PSD blochează reforma de peste 150 de zile”

De cealaltă parte, Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, susține că toți membrii Coaliției au căzut de acord asupra programului de guvernare care prevede aceste reforme.

„Mai mult decât atât, această discuție legată de excepții pe reducerile privind anvelopele salariale din instituții a fost discutată de către premierul Bolojan în repetate rânduri care a spus clar că, acolo unde s-au făcut reduceri, ele nu se vor mai produce.

PSD are discursul său caracteristic, așa cum face de peste 150 de zile, prin care blochează reforma în administrația publică locală și centrală, prin diverse tertipuri sau tergiversări. Comunicatul pleacă de la o premisă falsă. Nu a spus nicio clipă primul ministru că nu vor exista excepții și nu a spus nicio clipă că obiectivul este reducerea de personal. Obiectivul este reducerea cheltuielilor statului”, a declarat liberalul.