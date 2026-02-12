Schimbare neașteptată în PSD Ploiești. Liderul de grup din Consiliul Local, înlocuit

Consilierul local Paul Palaș nu mai conduce grupul aleșilor locali ai Partidului Social Democrat din Consiliul Local Ploiești. Începând cu 1 februarie 2026, funcția a fost preluată de Robert Vâscan.

- Publicitate -

Schimbarea a fost anunțată în ședința Consiliului Local și vine la puțin peste un an de la preluarea mandatului de către Paul Palaș, în octombrie 2024.

Contactat telefonic, consilierul local Paul Palaș a declarat doar că „aceasta a fost decizia colegilor mei”, fără alte explicații privind motivele înlocuirii.

- Publicitate -

La rândul său, Robert Vâscan a confirmat numirea sa ca lider al grupului consilierilor locali PSD, însă nu a oferit detalii suplimentare despre contextul în care s-a produs schimbarea.

Contactat telefonic, deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești, a susținut că este vorba doar de „o rotație a consilierilor locali” în această funcție.

„Nu este vorba de altceva, ci de o rotație a consilierilor locali. Și pentru comisiile din Consiliul Local vor exista astfel de propuneri”, a precizat Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.