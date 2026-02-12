- Publicitate -
Schimbare neașteptată în PSD Ploiești. Liderul de grup din Consiliul Local, înlocuit

Autor: Roxana Tănase
Consilierul local Paul Palaș nu mai conduce grupul aleșilor locali ai Partidului Social Democrat din Consiliul Local Ploiești. Începând cu 1 februarie 2026, funcția a fost preluată de Robert Vâscan.

Schimbarea a fost anunțată în ședința Consiliului Local și vine la puțin peste un an de la preluarea mandatului de către Paul Palaș, în octombrie 2024.

Contactat telefonic, consilierul local Paul Palaș a declarat doar că „aceasta a fost decizia colegilor mei”, fără alte explicații privind motivele înlocuirii.

La rândul său, Robert Vâscan a confirmat numirea sa ca lider al grupului consilierilor locali PSD, însă nu a oferit detalii suplimentare despre contextul în care s-a produs schimbarea.

Contactat telefonic, deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești, a susținut că este vorba doar de „o rotație a consilierilor locali” în această funcție.

„Nu este vorba de altceva, ci de o rotație a consilierilor locali. Și pentru comisiile din Consiliul Local vor exista astfel de propuneri”, a precizat Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.

