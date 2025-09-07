 

Vot fără precedent în Parlament. Patru moțiuni de cenzură în aceeași zi

Roxana Tănase
AUR a depus patru moțiuni de cenzură în Parlament, împotriva Guvernului României, cu privire la măsurile fiscale. Coaliția și-a mobilizat toți parlamentarii.

UPDATE: A căzut la vot și a treia moțiune. AUR, SOS și POT nu au reușit să strângă numărul suficient de voturi.

UPDATE: A căzut la vot și a doua moțiune

UPDATE: Prima moțiune depusă de Opoziție – AUR, SOS și POT- a picat la vot.

UPDATE: Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, fostul ministru al Transporturilor, a anunțat că PSD va respinge toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR. „Refuzăm haosul”, a susținut Grindeanu.

Votul pentru cele patru moțiuni de cenzură sunt programate duminică, 7 septembrie, începând cu ora 13.00.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a acuzat „abuzurile legislative” și măsurile de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere sau vot parlamentar, potrivit Antena 3.

„Suntem aici să luăm decizii care fac statul mai corect”, a susținut Ilie Bolojan, premierul României care a rugat parlamentarii să respingă cele patru moțiuni de cenzură.

