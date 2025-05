Un liberal îi cere demisia președintelui PNL Prahova

Un mesaj scris pe pagina de Facebook a președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, a încins spiritele în PNL Prahova. Răzvan Anton, care susține că este liberal din 2005, i-a cerut demisia președintelui PNL Prahova, Mircea Roșca, pe motiv că ar fi votat cu George Simion și că l-ar fi susținut pe acesta în teritoriu.

- Publicitate -

„La PNL Prahova avem un președinte interimar care trebuie schimbat urgent care nu doar a votat cu Simion, dar a făcut și presiuni în organizație să fie susținut Simion. Domnul Roșca trebuie tras pe linie moartă urgent. Nu are susținerea primarilor, mulți îl detestă și e orice numai om de echipă nu”, este mesajul postat de Răzvan Anton.

Contactat telefonic, Răzvan Anton a susținut că a avut această intervenție după ce președintele PNL Prahova, Mircea Roșca, în ziua alegerilor a avut un mesaj ambiguu pe pagina sa de Facebook.

„Dovezile privind afirmațiile mele există, dar nu am posibilitatea să le fac publice, pentru că nu am accepltul persoanelor în cauză. În momentul de față nu pot fi crezut decât pe cuvânt. Pe măsură ce timpul va trece, tot ceea ce am spus se va adeveri”, a susținut Răzvan Anton.

Național CCR a respins cererea lui Simion de anulare a alegerilor Deși a pierdut alegerile prezidențiale cu o diferență de aproape un milion de voturi, George Simion, candidatul AUR, a contestat rezultatele turului 2. UPDATEDupă anunțul...

- Publicitate -

Acesta a avut aceeași intervenție ca în mesaj și la emisiunea România în direct, de la Europa FM (detalii AICI, minutul 31).

Mai mult, Răzvan Anton, susține că „Roșca a fost o soluție de avarie, utilă la PNL Prahova, dar astăzi, în PNL Prahova, bate un vânt puternic de reformă, iar din fericire PNL are suficiente resurse să răspundă pozitiv”.

„Nu mă interesează niciun fel de funcție în cadrul partidului, nici funcții publice cu ajutorul partidului”, a conchis Răzvan Anton, care a povestit că a fost extrem de supărat că mesajul său, publicat și pe pagina de Facebook a președintelui Mircea Roșca a fost șters inițial. Ulterior, acesta l-a repostat și susține că a avut chiar o discuție cu președintele PNL Prahova.

- Publicitate -

Declarațiile lui Răzvan Anton sunt contrazise de mai mulți liberali de la Prahova, care susțin că mesajul președintelui PNL Prahova a fost unul clar pentru susținere a lui Nicușor Dan.

UPDATE Reacția lui Mircea Roșca, președintele PNL Prahova

”Este o glumă proastă această afirmație. Sunt foarte mulți membri PNL în România care declară tot felul, iar această persoană nu are nicio implicare politică în partid. Am vorbit personal cu această persoană și a recunoscut că nu are nicio dovadă a celor declarate. Eu l-am susținut pe Ilie Bolojan în primul rând, pentru că prin victoria lui Nicusor Dan aveam garanția că România va avea un premier responsabil cu multă experiență și rezultate demonstrate în realizări multiple. În seara alegerilor la sediul PNL Prahova s-a văazut atmosfera de bucurie, unde l-am și felicitat pe Nicusor Dan pentru victorie”.

- Publicitate -