Crin Antonescu și-a dat demisia din PNL: „E necesar”

Crin Antonescu a anunțat duminică, 9 martie, că și-a dat demisia din Partidul Național Liberal, după 35 de ani.

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu, dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni.

Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune”, a scris Antonescu într-o postare pe Facebook.

De asemenea, candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale 2025 a mai transmis că pleacă „cu sufletul plin doar de cele bune”.

Potrivit Libertatea.ro, la câteva ore după anunț, Crin Antonescu și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale 2025. Candidatul PSD-PNL-UDMR s-a prezentat la sediul BEC cu liderii formațiunii din Alianța Electorală „România Înainte”.

La sediul Biroului Electoral Central și-au făcut apariția și susținători ai lui Crin Antonescu, dar și ai lui Călin Georgescu. Aceștia și-au promovat fiecare candidatul preferat pentru președinție, conform News.ro.