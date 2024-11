Ciolacu o întoarce ca la Ploiești în scandalul călătoriei cu avionul privat plătit de Nordis

Site-ul G4Media.ro a făcut public un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept ”gendec”) din care rezultă fără echivoc că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvență. Deși inițial a negat că ar fi călătorit cu un avion privat, Ciolacu a revenit după publicarea dovezii spunând că ”am fost pe banii mei”.

În plină campanie electorală, liderii PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol se confruntă cu o problemă gravă de imagine, urmare a publicării dovezii că au beneficiat de închirierea unui avion privat și deplasarea în Franța, pe banii companiei Nordis, aflată acum în insolvență, după un scandal imobiliar monstru.

Conform G4Media, deși liderii PSD au negat inițial că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, toți cei menționați figurează împreună cu copiii lor în așa numita ”declarație generală” (gendec) a zborului din data de 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – București, de unde liderii PSD alături de copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco. Detallii AICI

Ieri, Marcel Ciolacu a întors-o ca la Ploiești.

„În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu și-n călătorii cu WizzAir, am avut și cadourile mele făcute fiului. Nu am mers niciodată, dar niciodată, în viața mea privată cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva. Am toate documentele care vor atesta acest lucru. În al doilea rând în acea perioadă nu eram prim-ministru. Și eu, ca și toată lumea avem și o viață privată (…) nu suntem o familie care face excese. Vorbim de context de campanie electorală.

Am dat toate facturile, toate chitanțele, toate biletele. În acest moment toată lumea îmi caută toate extrasele de cont. Le-am solicitat la bancă, pot să dau, să pun totul la dispoziție. Dar, repet, este viața mea privată. Am văzut că contracandidatul meu, dl Ciucă, mi-a cerut mie demisia. Nu știu din ce să-mi dau demisia, poate din (funcția, n.r.) de român. Dânsul a folosit bani publici, la fel ca domnul Iohannis. Aici nu este diferența făcută. Ei au folosit bani publici. Domnul Iohannis a mers și a călătorit aiurea în tramvai pe bani publici, pe banii noștri. Și ai mei, și ai dumneavoastră. Domnul Ciucă a pus panouri de milioane de euro să-și promoveze o carte cu bani publici. Nu cu bani privați. Aici e o mare diferență.” a declarat Ciolacu la Știrile Pro TV.