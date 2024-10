USR are soluțiile corecte pentru ca statul să nu-i mai jupoaie prin taxe pe oamenii care muncesc

În 2023, sub guvernarea Ciolacu-Ciucă-Iohannis, statul a colectat de la salariați, prin contribuțiile sociale, aproape dublu decât a încasat din TVA și aproape de șase ori mai mult decât din impozitul pe profit, atrag atenția sindicatele. USR a avertizat constant că taxarea muncii în România este aberant de mare și a făcut și demersuri parlamentare pentru ca cei care muncesc să rămână cu mai mulți bani în buzunar. Rezolvarea acestei probleme rămâne o prioritate pentru USR și măsurile pe care le propunem sunt detaliate în programul USR de guvernare.

„Ani la rând, am arătat că România este pe locul 1 în Europa la sărăcie în muncă, la taxarea muncii și, inevitabil, la exodul populației. Taxele mari generează sărăcie și îi gonesc pe români din țară, singura beneficiară fiind casta politică care își dă, din banii contribuabililor, pensii speciale și privilegii tot mai mari și care umflă schemele de angajați din instituțiile publice pentru ca activul și clientela de partid să aibă funcții călduțe și foarte bine plătite. Noi, cei de la USR, considerăm că munca trebuie încurajată, nu penalizată, iar românii merită salarii decente. Pentru asta vom lupta în continuare”, declară Cristina Prună, deputată și purtătoarea de cuvânt a USR.

Un salariat român care câștigă 60.000 lei/an (adică, în medie, 5.000 lei/lună) plătește taxe către stat de 25.672 lei/an. Adică aproape jumătate din ceea ce câștigă (42%) și cu aproximativ 5.000 de lei mai mult decât media OECD.

USR propune reducerea taxării muncii prin unificarea deducerilor care există în prezent și extinderea lor la nivelul unui salariu minim. Astfel, toți românii nu ar mai plăti contribuții și impozit pe primii 1.200 de lei, ceea ce ar însemna că ar rămâne în buzunar cu 500 de lei în plus în fiecare lună. De asemenea, USR propune pentru tinerii sub 29 de ani „Zero taxe pe 2.400 de lei”, adică 1.000 de lei în plus pentru ei la salariu. Iar pentru părinți „Zero taxe pe 3.400 de lei”, ceea ce ar însemna 1.500 de lei în plus în fiecare lună.

Pentru românii cu activități independente, USR propune reducerea taxării prin revenirea în cazul CASS și CAS la plafonul de 12 salarii minime.

„România nu e săracă, este sărăcită. Am tot spus asta și vom continua să o spunem. Sunt bani pentru reducerea poverii taxării pe muncă dacă sunt reduse cheltuielile statului scăpate de sub control de PSD și PNL, dacă sunt eliminate privilegiile, sunt reformate pensiile speciale, sunt desființate toate ministerele, agențiile, instituțiile și structurile inutile și sunt stopate schemele de afaceri pe banii statului. Asta înseamnă, în viziunea USR, o Românie pentru toți, nu doar pentru unii”, adaugă Cristina Prună.