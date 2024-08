Acuzații grave la adresa Rafinăriei Vega: „Au deversat ape uzate în Dâmbu” – VIDEO

Senatorul Aurel Oprinoiu (USR) a susținut, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că mirosurile insuportabile de produse petroliere de la Ploiești provin, în mare parte, de la Rafinăria Vega. Președintele Comisiei de Mediu din Senat susține că operatorul economic a deversat inclusiv ape uzate în Dâmbu, după ce conducta pentru apele uzate a fost blindată.

Senatorul prahovean Aurel Oprinoiu (USR), președintele Comisiei de Mediu din Senat, a susținut, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că mirosurile care apar în Ploiești, seară de seară, provin, „în cea mai mare parte, de la Rafinăria Vega”.

„Și cei de la Gardă (n.r. Garda de Mediu) și cei de la APM mi-au explicat că este o conductă foarte mare plină cu ape uzate pentru că la capătul opus acea conductă este blindată, căldura de afară, evident, au fost temperaturi de peste 30, aproape 40 de grade, evaporă și acele substanțe ajung, de cele mai multe ori în aer.

Discutând cu reprezentanții Rompetrol au recunoscut că dădeau inclusiv pe Dâmbu apele uzate, că rezervoarele pe care le-au avut, în care spuneau că depozitează această apă, să fim serioși, între 1000 și 4000 de metri cubi/zi ce rezervoare să ai, că într-o zi – două s-au umplut toate”, susține senatorul Aurel Oprinoiu.

Mai mult, Aurel Oprinoiu a explicat și cum s-a ajuns la situația în care apele uzate nu au mai fost deversate în stația de epurare a unui agent economic de la Corlătești.

„Ce am aflat de acolo (n.r. Garda de Mediu Prahova) am rămas puțin mâhnit și am început să fac o serie de demersuri oficiale la autoritățile române și am ajuns, inclusiv la președintele Rompetrol, la Năvodari.

La Garda de Mediu mi s-a explicat că, din păcate, la Rafinăria Vega – Rompetrol, a apărut un litigiu economic, din punct de vedere al epurării apelor uzate, litigiu economic care a început, cumva, la începutul acestui an, care într-un final s-a finalizat prin blindarea conductei de ape uzate ale Rafinăriei Rompetrol, conductă care ducea la Corlătești, unde erau epurate apele uzate”, a susținut senatorul Aurel Oprinoiu, precizând că stația de epurare se afla în administrarea unui alt operator economic.

Senatorul Aurel Oprinoiu a mai susținut că a aflat de la APM Prahova că rafinăria nu mai are „viză anuală, autoriație integrată de mediu, sunt în procedura de reevaluare, evident conform legislației au fost notificați că li se va ridica autorizația integrată de mediu pentru două probleme: 1. Cea în care, în momentul de față nu au unde să epureze apele uzate și cea legată de două bataluri pe care refuză să le inchidă”.

Totodată, parlamentarul a precizat că Rafinăria Vega „este în perioada de notificare, de ridicare a autorizației integrale de mediu pentru cele două probleme, ecologizarea celor două bataluri și epurarea apelor uzate”.

Observatorulph.ro a solicitat puncte de vedere de la Rafinăria Vega – Rompetrol, dar și de la Comisariatul Județean – Garda Națională de Mediu.

Declarații senatorul Aurel Oprinoiu, președintele Comisiei de Mediu a Senatului