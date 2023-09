Senatorul PSD, Laura Moagher, îl laudă pe primarul Volosevici: ”Ploieștenii sunt mulțumiți, sunt doar mici deficiențe”

Senatorul PSD de Prahova, Laura Moagher, a confirmat că actualul primar al Ploieștiului, Andrei Volosevici, va fi candidatul social-democraților pentru un nou mandat.

Invitat în emisiunea Proces Verbal, senatorul PSD, Laura Moagher, a avut numai cuvinte de laudă la adresa primarului Ploieștiului, Andrei Volosevici.

”Am făcut foarte multe deplasări și socializări în multe cartiere din Ploiești. Am stat de vorbă cu lumea, am mers pe stradă, ca să luăm pulsul. Cetățenii nu ne-au spus mari nemulțumiri. Erau doar mici deficiențe în fiecare cartier, care au putut fi imediat remediate (….) Nimeni nu ne-a oprit pe stradă sau din cei cu care am stat de vorbă să ne aducă la cunoștință ceva grav din Ploiești sau să vedem vreo nemulțumire și de domnul primar și de ceea ce se întâmplă în Ploiești” a declarat senatorul PSD.

Realizatorul emisiunii, Bogdan Enache, a intervenit și s-a arătat surprins de mesajul transmis de Laura Moagher și a întrebat-o: ”Nimeni nu v-a spus că se circulă prost, de poluare, că nu s-a făcut un parc nou?”

”Absolut nimeni!” a venit răspunsul ferm al Laurei Moagher, care a enumerat cartierele unde s-a întâlnit cu ploieștenii mulțumiți de axctivitatea actualului primar: ”Am fost în Nord, în cartierul Malu Roșu, am fost în Vest, Nimeni nu a spus că ar fi deficiențe mari”.

Moagher a spus că Ploieștiul nu are probleme mari, nici măcar de infrastructură și a dat exemplul modernizării Bulevardului Castanilor, care a intrat în reparații.

În ceea ce privește alegerile locale de anul viitor, senatorul Moagher a declarat că PSD va câștiga atât Primăria Ploiești, cu Andrei Volosevici, cât și șefia Consiliului Județean Prahova, unde va candida actualul prefect, Virgil Nanu.

”Domnul Volosevici este detașat pe primul loc în preferințele ploieștenilor, care au înțeles că primarul este blocat de consiliul local” a precizat Moagher.

Emisiunea ”Proces Verbal” cu Laura Moagher poate fi urmărită aici: