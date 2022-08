Scandal în USR Prahova din cauza crizei apei calde din Ploiești. Vorbe grele aruncate pe Facebook

Pe masura ce evenimentele se precipita, vad tot felul de personaje si politicieni de carton, care vor sa creasca politic pe spatele suferintei ploiestenilor. Nu, nu este cazul, nu se poate merge asa mai departe. Un astfel de caz am vazut ieri – consilierul judetean – Mihai Neagu, care din pacate face parte din partidul pe care il reprezint, care fara a avea mandat din partea filialei judetene, care fara sa discute in grupul de consilieri judeteni, care fara sa instiinteze liderul de grup, a anuntat cu de la sine putere ca in numele USR ii cere demisia presedintelui CJ Prahova.

Din pacate, acest consilier este acelasi care la inceputul anului a fost foarte aproape sa-si piarda mandatul de consilier judetean pentru absente repetate, este cel care nu se mai prezinta fizic de foarte multa vreme la sedinte, este cel care in afara de jigniri si multa badaranie nu face nimic pentru judetul Prahova. Scuze, face ceva, SCANDAL! Fara solutii, fara sa cunoasca in detaliu problemele discutate, doar cu un tupeu fantastic si o joaca dea politica, totul pe spatele prahovenilor.

Lucrurile sunt complicate in ceea ce priveste termia la Ploiesti, iar pozitiile acuzatoare ale consilierului Neagu si mai nou ale fostului presedinte al CJ Prahova, Bogdan Toader, nu ajuta cu nimic. Cei doi incearca sa castige capital politic, dar fara a avea solutii, mai grav fiind gestul fostului presedinte care in deplina cunostiinta a situatiei, se face ca nu stie de unde a pornit totul. Ii spun eu aici, de la celebrul act aditional 4, semnat de domnia sa cu fostul operator in 2019, cel cu iz penal, cel prin care a semnat asumarea investitiilor si modernizarilor fostului operator in CET Brazi. Se vede acum ce investitii a facut!