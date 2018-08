Peste 140 de salvamontiști încep pregătirea la Padina, în Munții Bucegi. Aproape 3.800 de acțiuni de salvare de la începutul acestui an

Timp de două săptămâni, începând din acest weekend, va avea loc o amplă acțiune de formare, pregătire profesională şi evaluare a salvamontiștilor din întreaga țară organizată de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, Autoritate Competentă.

„Peste 140 de salvamontişti debutanţi, aspiranţi sau avansaţi din întreaga ţară, instructori şi ajutoare de instructori , lectori vor participa la acţiunile ce se vor organiza în Centrul Naţional de Pregătire Salvamont Padina din Munţii Bucegi. Ciclul oficial de pregătire al unui salvator montan se desfăşoară pe durata a minimum doi ani, perioadă în care acesta participă la 400 de ore de pregătire în centre autorizate de pregătire regionale, judeţene sau locale ale echipelor Salvamont şi 360 de ore, în patru sesiuni, două sesiuni de vară şi două de iarnă, pe nivelurile “debutant”, “aspirant” şi “avansat”, a anunțat Salvamont România - Dispeceratul Național Salvamont.

După parcurgerea şi absolvirea acestor etape, cursantul susţine un examen de atestare, în urma căruia primeşte certificarea legală că poate profesa ca salvator montan, certificare pe care este obligat să o reconfirme prin susţinerea unui examen de reatestare la fiecare trei ani.

„Şcoala de salvare montană din România este una dintre cele mai bine cotate a nivel european, programa de pregătire este adaptată permanent la ultimele descoperiri şi cercetări în domeniu şi la recomandările celor doua mari foruri internaţionale care se ocupă de salvarea montană, CISA – Comitetul Internaţional de salvare Alpină şi FIPS – Federaţia Internaţională a Patrulelor de Salvare pe pârtii de schi, în care Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România este membră, contribuţia noastră în acest domeniu fiind recunoscută şi apreciat, România fiind ţara care a reglementat prima aceasta profesie la nivel european”, a anunțat Salvamont România.

Pe lângă corpul de instructori, monitori, evaluatori ai Salvamont România, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă , Centrul de pregătire SMURD din Sibiu va asigura pregătirea medicală, iar Inspectoratul General pentru Aviaţie va susţine cursurile de salvare cu elicopterul.

„Anual, reuşesc să parcurgă şi să promoveze formele de pregătire profesională cca 50-60 de noi salvatori montani, în acest moment în ţara noastră activând un număr de peste 800 de salvatori montani atestaţi, dintre care circa 300 fiind salvatori montani angajaţi. In anul 2017 salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină la 5.238 acţiuni de salvare şi de acordare a primului ajutor medical, acţiuni în care au fost salvate un număr de 6.541 de persoane. Dintre aceste acţiuni un număr de 2.825 de intervenţii au avut loc în sezonul de iarnă, majoritatea pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă, restul de 2.413 acţiuni înregistrându-se în sezonul de vară. Dintre acestea, 2.012 cazuri au fost predate, pentru transport către unităţile medicale specializate, serviciilor de Ambulanţă sau SMURD, 27 de cazuri au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD-IGAV , iar 44 de cazuri au fost predate serviciului de medicină legală.

In prima jumătate a acestui an salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină la 3.778 acţiuni de salvare şi de acordare a primului ajutor medical, în creştere cu 19,6 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, acţiuni în care au fost salvate un număr de 4.326 de persoane. Dintre aceste acţiuni un număr de 2.562 de intervenţii au avut loc în sezonul de iarnă, majoritatea pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă, restul de 1.216 acţiuni înregistrându-se în sezonul de vară. Dintre acestea, 1.281 de cazuri au fost predate, pentru transport către unităţile medicale specializate, serviciilor de Ambulanţă sau SMURD, 11 cazuri au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD-IGAV, iar 15 cazuri au fost predate serviciului de medicină legală”, a mai precizat Salvamont Romania. foto: Salvamont România