Eurodeputatul ECR Adrian Axinia deplânge strategiile UE care au pus la pământ siderugia europeană favorizând producătorii din afara UE

“Prea puțin și mult prea târziu” – așa caracterizează șeful deputaților AUR din Parlamentul European, Adrian Axinia, noile reglementări UE menite de protejeze producția europeană de oțel.

- Publicitate -

Un nou regulament votat de eurodeputați introduce cote mai mici de import prin limitarea volumelor scutite de taxe vamale la 18,3 milioane de tone anual, o reducere de 47% față de cotele de oțel din 2024. De asemenea, urmează să se aplice o taxă vamală dublă de 50%, în loc de 25% cât este în prezent, importurilor care depășesc cotele stabilite și produselor din oțel care nu sunt acoperite de acestea. Situația Ucrainei ca țară candidată cu preocupări speciale de securitate va fi luată în considerare la alocarea contingentelor pe țări.

Toate acestea pentru a ajuta industria siderurgică a UE să contracareze efectele comerciale negative rezultate din supraproducția globală, odată ce actualele garanții, în vigoare din 2018, expiră la 30 iunie 2026.

Adrian Axinia compară noul regulament cu intervenția unui medic asupra unui pacient deja decedat și dă un exemplu răsunător din România:

- Publicitate -

“Era bine dacă aceste tarife erau introduse dinainte de pandemie și, poate, în felul acesta 100.000 de europeni care lucrează în industria siderurgică nu și-ar fi pierdut locurile de muncă. Spre exemplu, în România, gigantul Liberty Galați a oprit producția și a trimis oamenii acasă. ”

Eurodeputatul român, membru al Grupului ECR, mai pune degetul pe rană și în privința altor trei aspecte importante în viziunea sa:

“Nu rezolvăm problema dacă insistăm, din rațiuni ideologice, pe oțelul verde. Vom construi artificial o bulă.Vom pierde competitivitate în mod accelerat și fierul beton și structurile metalice vor deveni produse de lux, omorând și construcțiile.

- Publicitate -

Este nevoie de injecție directă de resurse în producătorii de oțel europeni. Era bine dacă o parte din fondurile SAFE erau folosite explicit pentru facilități fiscale.

Trebuie să vedem facilitățile acelea oferite Ucrainei, pentru că, în România, magnații oțelului din țara vecină au ieșit la pescuit de combinate”, a încheiat Adrian Axinia.

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.