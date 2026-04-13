Bărbat ucis cu un cuțit de un tânăr de 18 ani, într-o localitate din Alba

Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, în noaptea de duminică spre luni, în localitatea Cenade, județul Alba, după ce a fost lovit în piept cu un cuțit aruncat de un tânăr de 18 ani.

Incidentul s-ar fi produs, potrivit IPJ Alba, pe fondul unui conflict izbucnit între mai multe persoane, în urma consumului de alcool. Inițial, scandalul ar fi pornit între un bărbat de 28 de ani și tânărul de 18 ani.

În încercarea de a aplana conflictul, au intervenit mai multe persoane, printre care doi bărbați de 39 și 47 de ani, dar și mama tânărului.

La un moment dat, femeia și-ar fi zgâriat soțul pe față. Ulterior, tânărul ar fi aruncat cu un cuțit, lovindu-l mortal pe bărbatul de 47 de ani.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru omor. De asemenea, femeia a fost reținută pentru violență în familie.