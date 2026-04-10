Bărbat mort într-un incendiu la Timișoara. Focul ar fi pornit de la o țigară aprinsă

Un bărbat de 56 de ani a murit, vineri, 10 aprilie, într-un incendiu izbucnit în locuința sa din Timișoara, cel mai probabil de la o țigară aprinsă.

Focul a fost observat de vecini, care au văzut fumul dens ieșind din locuință și au alertat pompierii. Intervenția echipajelor a fost rapidă, însă pentru victimă nu s-a mai putut face nimic.

La sosirea salvatorilor, locuința era inundată de fum, iar bărbatul a fost găsit fără viață în interior.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde medicii urmează să stabilească exact cauza decesului. Primele indicii arată că acesta s-ar fi intoxicat cu fum.