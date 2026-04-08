Lumina Sfântă ajunge în România cu un zbor special din Ierusalim, în Sâmbăta Mare

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România cu o cursă specială, în Sâmbăta Mare, în urma unui acord obținut cu sprijinul autorităților române și israeliene, anunță Basilica.ro.

Părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a precizat că delegația română a primit toate aprobările necesare pentru a aduce Lumina Sfântă în România.

Lumina Sfântă de la Ierusalim este adusă cu avionul în România, începând din 2009, de o delegație a Patriarhiei Române, fiind ulterior distribuită în bisericile din întreaga țară. Din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu, incertitudinea a fost însă mare că se va putea ajunge cu Lumina Sfântă în România.

„Patriarhul Ierusalimului va săvârși această slujbă împreună cu un sobor restrâns de ierarhi și preoți, fără participarea credincioșilor. Noi, românii, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm ca situația să nu escaladeze în Israel și să putem veni sâmbătă seara pe un culoar special de zbor, de la aeroportul din Tel Aviv către aeroportul Otopeni, cu un avion special, pentru a aduce Sfânta Lumină”, a anunțat părintele arhimandrit, potrivit stirileprotv.ro.