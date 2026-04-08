Cutremur de 4 grade Richter la 73 de km de Ploiești

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că, miercuri, 8 aprilie, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4 grade Richter în zona Vrancea.

Seismul s-a produs miercuri, 8 aprilie, la ora 05:28, în zona seismică Vrancea, în județul Buzău. Cutremurul a avut loc la adâncimea de 147,7 km și a avut intensitatea II.

Potrivit INCDFP, seismul „s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 km SE de Sfântu-Gheorghe, 56 km E de Brașov, 62 km S de Buzău, 68 km S de Focșani, 73 km N de Ploiești, 99 km NE de Târgoviște”.