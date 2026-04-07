Sindicatul Europol, acuzat că apără „bombardierii” și atacă polițiștii

Stiripesurse.ro a publicat astăzi un articol privind un incident petrecut luna trecută în Botoșani în urma căruia șeful Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, comisar șef Tudor Costîn, ar fi imobilizat în trafic un șofer agresiv. Comportamentul polițistului a fost însă criticat de sindicatul Europol.

Cum s-au petrecut faptele

Potrivit unui comunicat oficial al instituției, pe 15 martie, inspectorul șef se deplasa cu autoturismul de serviciu, pe Șoseaua Iașiului din municipiul Botoșani, direcția de deplasare județul Iași către municipiul Botoșani, împrejurare în care a observat un autoturism al cărui conducător ar fi condus agresiv, făcând depășiri care ar fi pus în pericol siguranța sa și a celorlalți participanți la trafic.

În acest context, pentru a preveni producerea unui eveniment rutier, inspectorul șef a pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase pentru oprirea conducătorul auto respectiv, acesta din urmă respectând indicațiile.

Ulterior, polițștii rutieri, chemați la fața locului, prin 112, de către un alt participant la trafic și de către inspectorul șef, i-au prezentat motivele pentru care a fost oprit.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru abaterea comisă, de către polițiștii rutieri.

Șoferul respectiv, deși era începător, a fost oprit și sancționat de polițiști de nu mai puțin de 9 ori pentru abateri din cele mai grave în mai puțin de un an, pentru depășirea vitezei, conducere agresivă, accident pentru nepăstrarea distanței și altele.

Cu toate acesteam susține sura citată, Sindicatul Europol a crititcat acțiunea șefului IPJ Botoșani, luând apărarea șoferului agresiv.

De ce s-ar fi ajuns la aceste atacuri ale Sindicatului Europol, la adresa șefului IPJ Botoșani?

Stiripesurse susține că ”șeful Biroului pentru Protecția Animalelor Botoșani – subcomisar Sorin Chițan, care este vicepreședinte EUROPOL Botoșani, a făcut o notă de prezentare pentru subcomisarul Barbacaru, de la Serviciul Rutier, pentru a-l muta pe acesta în cadrul biroului de protecția animalelor, pe o funcție de comisar-șef, și în acest mod, ofițerul de la rutieră să poată fi avansat la acest grad.

Inspectorul șef a respins nota, observând clar o „manevră”, fără o justificare profesională corespunzătoare și fără respectarea cadrului legal.

Lucrurile încep să devină mai evidente, prin prisma faptului că, în urma ac’iunii de opririre în trafic de către inspectorul șef, șoferul bombardier, implicat în incidentul prezentat mai sus, l-ar fi contactat telefonic pe subcomisarul Barbacaru, de la Serviciul Rutier, cerându-i sfaturi referitor la situația în care se afla, aspect pe care ofițerul d ela „Circulație” nu l-a negat. Mai mult de atât, Barbacaru a afirmat că îl cunoaște pe acel tânăr deoarece locuiesc în aceeași localitate de lângă Botoșani.

Așadar, astfel s-ar putea explica atacurile continue ale Sindicatului Europol, la adresa șefului IPJ Botoșani”.

Sursa citată precizează că nu este prima dată când Europol procedează astfel. Un agent de la Medgidia, care și-a înregistrat ilegal șeful și a fost făcut „erou” de Sindicatul Europol, este acum arestat preventiv pentru relații sexuale cu o minoră.