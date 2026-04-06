CFR CĂLĂTORI suplimentează trenurile în perioada Paștelui

CFR Călători a anunțat că va suplimenta cu vagoane, trenurile de pe rutele cele mai solicitate, în perioada sărbătorilor pascale. Este vorba în special despre cele care fac legătura între București și marile orașe din pricipalele regiuni ale țării.

Potrivit operatorului feroviar, suplimentarea se va face operativ, în funcție de cererea călătorilor pentru bilete și resursele disponibile.

Călătorii sunt sfătuiți să își planifice din timp călătoriile și să își achiziționeze bilete din timp.

De asemenea, reprezentanții CFR le recomandă să utilizeze toate trenurile disponibile, pentru a evita supraaglomerarea anumitor garnituri, în orele de vârf.

Ai și reduceri – cine cumpără bilet în avans va beneficia de o reducere de până la 10%, iar la achiziționarea unui tichet dus-întors ai o altă reducere de 10% .

Poți obține informații despre circulația trenurilor:

• la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern)

• la numerele de telefon din stațiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/

• în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.

• pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța, care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor

• pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern

• de la personalul CFR din staţii.