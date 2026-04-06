Umărire ca-n filme în București. Șofer băut, alergat de poliție prin tot orașul

Polițiștii au scos pistolul pe stradă, în București, ca să dea jos de la volan un șofer pe care l-au urmărit prin oraș. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, a fost prins conducând băut și a lovit cu mașina un agent când a încercat să fugă iar.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă spre duminică noaptea, în jurul orei 02:45, când un echipaj al Brigăzii Rutiere i-a făcut semn unui șofer să oprească, în Sectorul 1 al Capitalei. Conducătorul auto a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul. Șoferul băut a fost urmărit ca în filme de polițiști prin București și a rănit cu mașina un agent. Polițiștii au cerut sprijinul altor echipaje aflate în zone și au reușit să-l oprească pe șoferul de 20 de ani în zona Bd. Nicolae Caramfil și Strada Ceasornicului.

Potrivit Libertatea.ro, șoferul băut a fost urmărit ca în filme de polițiști prin București și a rănit cu mașina un agent. Polițiștii au cerut sprijinul altor echipaje aflate în zone și au reușit să-l oprească pe șoferul de 20 de ani în zona Bd. Nicolae Caramfil și Strada Ceasornicului.

„Având în vedere conduita conducătorului auto, precum și riscul major pe care acesta îl reprezenta pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au intervenit de urgență, fiind solicitat sprijinul echipajelor aflate în serviciu. Autovehiculul a fost interceptat și oprit în zona Bd. Nicolae Caramfil/Strada Ceasornicului”, a transmis Brigada Rutieră.

Mai mulți agenți au înconjurat autoturismul în care se afla tânărul de 20 de ani. În imagini se vede cum polițiștii au scos pistolul ca să îl dea jos de la volan pe șoferul care a fugit prin zona de nord refuzând să oprească la semnalele lor.

Polițiștii prezenți la fața locului l-au testat cu aparatul etilotest pe conducătorul auto. Șoferul care a fugit de poliție avea o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aer expirat. „Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind apoi dus la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici”, au transmis polițiștii, duminică dimineața.