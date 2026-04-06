Rezultate Loto 5 aprilie 2026. Report de peste 12 milioane de euro la Joker

Loteria Română a organizat duminică, 5 aprilie, noi extrageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce joi, 2 aprilie, a acordat peste 27.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,92 milioane de lei.

Iată numerele câștigătoare:

Loto 6/49: 9, 4, 8, 49, 25, 42

Noroc: 7 8 1 9 3 0 7

Joker: 34, 5, 38, 25, 40 + 18

Noroc Plus: 2 7 4 2 9 1

Loto 5/40 : 20, 24, 31, 7, 11, 17

Super Noroc: 9 6 2 9 6 6

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 11,96 milioane de lei (peste 2,34 milioane de euro). La Noroc s-a adunat un report cumulat în valoare de peste 5,6 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro). La Joker, la categoria I, reportul este în valoare de peste 62,11 milioane de lei (peste 12,18 milioane de euro), iar la categoria a II-a, de peste 124.100 de lei (peste 24.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 85.200 de lei. La Loto 5/40 reportul cumulat este în valoare de peste 219.100 de lei (peste 42.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 143.200 de lei (peste 28.000 de euro).