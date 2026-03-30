Procurorii cer o expertiză psihiatrică în cazul Dianei Șoșoacă. Ce acuzații i se aduc

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată luni, 30 martie, la Parchetul General, în cadrul unui dosar penal în care este cercetată pentru 11 infracțiuni. Procurorii au solicitat efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru a stabili dacă aceasta avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

- Publicitate -

Potrivit informațiilor oficiale, anchetatorii au pus deja în mișcare acțiunea penală, ceea ce indică un stadiu avansat al investigației și posibilitatea trimiterii în judecată.

Dosarul vizează acuzații grave, printre care patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracțiuni legate de promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război, dar și fapte de promovare a unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. De asemenea, sunt invocate acuzații de antisemitism, negarea sau minimalizarea Holocaustului și ultraj.

- Publicitate -

Prezența sa la Parchet are legătură inclusiv cu solicitarea procurorilor de a-și da acordul pentru efectuarea expertizei psihiatrice, procedură necesară în acest stadiu al anchetei.

La sediul Parchetului General s-au adunat zeci de susținători ai europarlamentarei, care au scandat mesaje de susținere. Înainte de audieri, Diana Șoșoacă a criticat dur demersul procurorilor, susținând că este vorba despre un abuz și despre o „psihiatrie punitivă”, pe care o consideră o formă de presiune politică.

Într-un comunicat, aceasta a declarat că acuzațiile formulate în dosar sunt „aberante” și că solicitarea unei expertize psihiatrice pentru opinii politice reprezintă o măsură „extrem de gravă”.

- Publicitate -

De-a lungul timpului, numele său a fost implicat în mai multe controverse, inclusiv după ce Parchetul General s-a autosesizat în 2024 în urma unor declarații publice privind figuri istorice controversate, precum și în urma unor sesizări privind promovarea unor idei extremiste.

În paralel, autoritățile române au solicitat Parlamentului European ridicarea imunității sale, pentru a permite continuarea anchetei penale. Decizia finală urmează să fie luată de plenul legislativului european.

Până în acest moment, Diana Șoșoacă respinge toate acuzațiile și susține că este victima unui dosar politic.