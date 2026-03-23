860 de urși ar putea fi vânați anual în România

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că viitoarea cotă de recoltare a urșilor trebuie stabilită în funcție de zonele în care animalele reprezintă un pericol real pentru oameni, nu prin intervenții în habitatul natural al acestora.

Declarația a fost făcută la TVR Info, în contextul proiectului de lege inițiat de UDMR, care ar putea dubla actuala cotă anuală de intervenție, până la aproape 860 de exemplare.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Mediului, în pădurile din România trăiesc între 10.400 și aproape 12.800 de urși bruni, în condițiile în care efectivul optim este estimat la aproximativ 4.000 de exemplare.

Diana Buzoianu a subliniat însă că problema nu este reprezentată de urșii aflați în zonele de munte, ci de cei care coboară în apropierea comunităților și ajung în intravilan.

Ministrul a explicat că autoritățile au propus un pachet legislativ mai amplu, care să permită intervenția directă în cazul urșilor care intră în localități și pun în pericol populația. Ea a amintit și alte măsuri aflate în derulare, precum majorarea amenzii la 30.000 de lei pentru hrănirea urșilor, finanțarea gardurilor electrice și finalizarea, în acest an, a sanctuarului pentru urși de la Brașov.

În același timp, Diana Buzoianu a avertizat că majorarea cotei nu trebuie să devină un paravan pentru braconaj. Potrivit acesteia, dacă Parlamentul va decide dublarea cotei actuale, Ministerul Mediului va face controale pentru a verifica dacă legea este aplicată corect și dacă sunt vizați urșii care pun efectiv în pericol comunitățile, nu exemplarele valoroase pentru echilibrul populației.