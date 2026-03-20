20 martie, echinocțiul de primăvară 2026. Zilele devin tot mai lungi. Când trecem la ora de vară

Vineri, 20 martie 2026, are loc echinocțiul de primăvară, fenomen astronomic care marchează începutul oficial al primăverii în emisfera nordică și, implicit, debutul zilelor din ce în ce mai lungi.

Momentul echinocțiului se produce în jurul orei 16:46 (ora României), atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc și se află exact deasupra ecuatorului Pământului.

Acesta este momentul în care ziua și noaptea au durate aproape egale pe întreg globul, fenomen care apare de două ori pe an, primăvara și toamna.

Din punct de vedere astronomic, echinocțiul de primăvară marchează trecerea de la iarnă la sezonul cald. După această dată, durata zilei începe să crească treptat, în timp ce nopțile devin tot mai scurte, proces care continuă până la solstițiul de vară din luna iunie.

Specialiștii explică faptul că, în această zi, Soarele răsare aproape exact din punctul cardinal est și apune în punctul cardinal vest, iar lumina solară este distribuită aproape egal între cele două emisfere ale Pământului.

Echinocțiul de primăvară este considerat unul dintre cele mai importante repere ale anului, fiind asociat, încă din vechime, cu ideea de echilibru și renaștere a naturii.

În perioada imediat următoare, România va face și trecerea la ora de vară, în noaptea de 28 spre 29 martie, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, accentuând senzația de zile mai lungi și mai luminoase.