Harta prețurilor la carburanți în Europa. Cât costă benzina și motorina și unde se situează România

Prețurile carburanților diferă semnificativ în Europa, iar România nu se mai numără printre cele mai ieftine state, potrivit unei analize publicate de libertatea.ro, care compară costurile benzinei și motorinei în martie 2026.

În România, prețurile au crescut constant în ultimele săptămâni, ajungând la aproximativ 8,7 – 8,8 lei/litru pentru benzină și peste 9,4 lei/litru pentru motorină, niveluri care apropie țara noastră de media europeană.

Europa de Est: cele mai mici prețuri, dar nu pentru toți

Cele mai reduse tarife se regăsesc în continuare în Europa de Est și în Balcani:

Bulgaria – aproximativ 6,6 lei/litru

Ungaria – aproximativ 7,7 – 7,8 lei/litru

Cehia – aproximativ 7,5 lei/litru

Polonia – în jur de 7,6 lei/litru

Slovacia – aproximativ 8 lei/litru

Chiar și în această zonă, România începe să piardă avantajul competitiv, fiind mai scumpă decât mai multe state vecine.

Europa de Vest: prețuri mult mai ridicate

În vestul continentului, diferențele sunt semnificative:

Germania – aproximativ 10,3 lei/litru

Franța – în jur de 10,5 lei/litru

Italia – peste 10,8 lei/litru

Spania – aproximativ 9,5 – 9,8 lei/litru

Olanda – peste 11 lei/litru

Danemarca – aproximativ 11,4 – 11,5 lei/litru

Țările cu cele mai scumpe carburanți

Topul celor mai ridicate prețuri este dominat de statele nordice și vest-europene:

Danemarca și Olanda depășesc frecvent 11 lei/litru

Marea Britanie ajunge la peste 12 lei/litru pentru motorină

România, la mijlocul clasamentului

Deși România rămâne sub nivelul țărilor din Vest, poziția sa în clasament nu mai este una favorabilă.

Raportat la veniturile populației, carburanții sunt mai greu de suportat decât în multe state mai dezvoltate. În plus, analiza arată că o parte semnificativă din prețul de la pompă este formată din taxe, accize și TVA.

De ce diferă atât de mult prețurile

Principalele motive ale diferențelor între țări sunt:

nivelul taxelor și accizelor

costurile de transport și distribuție

dependența de importuri

contextul geopolitic și prețul petrolului

Creșterile recente sunt puse în special pe seama tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au dus la scumpirea petrolului pe piețele internaționale.