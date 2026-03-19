Un canal al TVR se închide definitiv

Schimbări majore în structura televiziunii publice. Televiziunea Română a decis închiderea definitivă a postului TVR Folclor, la doar doi ani de la lansare, în cadrul unui plan de reorganizare și reducere a costurilor.

Decizia a fost luată în ședința Consiliului de Administrație din 18 martie 2026, la limită, cu 7 voturi „pentru” și 6 „împotrivă”.

Postul TVR Folclor, lansat în noiembrie 2023, difuza în principal emisiuni din arhiva televiziunii publice, precum „Tezaur Folcloric” sau „Zestrea românilor”.

Cu toate acestea, conducerea TVR a motivat decizia prin costurile de funcționare, estimate la aproximativ 100.000 de euro pe an, considerate prea mari în raport cu impactul canalului.

Postul nu va dispărea complet, ci va fi mutat în mediul online, unde conținutul va continua să fie disponibil pentru public.

Un alt canal dispare din măsurătorile de audiență

În paralel, TVR 3 va fi eliminat din sistemul de măsurare a audiențelor, o decizie care poate afecta vizibilitatea și relevanța postului pe piața media.

Măsura vine în contextul unei reorganizări mai ample în cadrul televiziunii publice, care include și restructurarea unor departamente, printre care Direcția Știri și Sport.

Decizia a fost criticată de sindicatul MediaSind, care susține că suma necesară pentru menținerea postului nu este una semnificativă și ar fi putut fi acoperită printr-o mai bună gestionare a resurselor.

Reprezentanții sindicali consideră că închiderea unui canal dedicat folclorului românesc ridică semne de întrebare privind prioritățile instituției.

Conducerea TVR susține însă că decizia este justificată și de schimbarea obiceiurilor de consum, tot mai mulți telespectatori preferând conținutul online în detrimentul televiziunii clasice.