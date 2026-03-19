Caz revoltător într-un spital din Caransebeș: un medic și-a ținut tatăl internat 799 de zile, pe banii statului

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un caz revoltător a fost descoperit la un spital din Caransebeș, unde un medic și-ar fi ținut propriul tată internat aproape 800 de zile, profitând de o lacună legislativă și de sistemul de decontare al serviciilor medicale.

Potrivit observatornews.ro, situația a ieșit la iveală în urma unui control al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, care a constatat că pacientul a fost internat în regim continuu timp de 799 de zile, adică peste doi ani.

Mai mult, pacientul era chiar tatăl medicului curant, ceea ce ridică serioase suspiciuni de conflict de interese și abuz. Verificările au arătat că bărbatul nu a stat acasă mai mult de câteva săptămâni în tot acest interval.

Controlul a scos la iveală și un prejudiciu estimat la aproximativ 50.000 de lei, reprezentând servicii medicale decontate nejustificat din fonduri publice.

Managerul spitalului a explicat că situația a fost descoperită în timpul unei verificări interne, iar după solicitarea unui punct de vedere, medicul nu ar fi oferit explicații clare și, la scurt timp, și-a externat tatăl.

Cazul a fost deja sesizat către Colegiul Medicilor, iar autoritățile au anunțat că va fi depusă și o plângere penală.

Situația scoate în evidență o problemă mai amplă a sistemului medical din România: lipsa unor reguli clare privind durata maximă de spitalizare, dar și riscul ca resursele publice să fie folosite abuziv.

Exclusiv

Câte posturi dispar din primariile din Prahova. Situația pe localități

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Valul de disponibilizări nu va ocoli primăriile din Prahova....

„Taxa de horoscop” de la Spitalul Județean Ploiești: cât costă să afli ora nașterii

Marius Nica Marius Nica -
Persoanele care doresc să afle ora exactă a nașterii...

După criza apei din Prahova, Paltinu are încă o problemă majoră

Marius Nica Marius Nica -
La mai bine de trei luni de la criza...

