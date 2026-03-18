Drumul expres Autostrada A0 – Aeroportul Otopeni intră în licitație

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a transmis spre validare, miercuri, la Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru licitația drumului expres care va lega Autostrada A0 București Nord de viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă – Otopeni.

Proiectul are o valoare estimată de peste 400 de milioane de lei și vizează realizarea unei conexiuni rutiere rapide, menite să reducă semnificativ timpul de deplasare în zonă.

„Această conexiune de 2,5 kilometri va reduce la doar două minute un drum care, pe rețeaua existentă, necesită aproape 20 de minute pentru a parcurge o distanță de 16–20 de kilometri. Realizarea conexiunii rutiere va deservi, în primă fază, comunitățile din zona localității Tunari, dar este imperativă pentru construirea Terminalului 2 al celui mai important aeroport din România. Nu în ultimul rând, va facilita transportul mărfurilor pentru zona Cargo a Aeroportului Otopeni”, a declarat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

Drumul de legătură va avea o lungime de 2,55 kilometri și va include un nod rutier, precum și pasaje peste DJ 200B și Autostrada A0. Durata totală pentru proiectare și execuție este estimată la 30 de luni.

Traseul va fi amplasat în județul Ilfov, pe raza localității Tunari, și se va desprinde din Autostrada A0 la kilometrul 29, printr-un nod rutier de tip „treflă”. Proiectul prevede și o conexiune cu Drumul Județean 200B Tunari – A0 – Balotești, prin intermediul unui sens giratoriu.

Potrivit CNIR, anunțul de licitație va fi publicat în SEAP după validarea documentației de către ANAP.