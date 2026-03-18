VIDEO-Victima unui accident rutier, rănită din nou după ce ambulanța în care se afla a lovit o mașină de gunoi, pe DN7

Un accident neobișnuit și grav s-a petrecut miercuri, pe DN 7, în județul Vâlcea, unde un bărbat rănit inițial într-un accident rutier a ajuns să fie victimă pentru a doua oară, după ce ambulanța care îl transporta la spital a fost implicată într-o coliziune.

În localitatea Câinenii Mari bărbatul a fost rănit într-un prim accident. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat de urgență către spital. Însă, pe traseu, în zona localității Gura Văii, ambulanța s-a ciocnit cu un camion de salubritate, potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic.

Impactul a avut consecințe directe asupra pacientului aflat în autospecială, care a suferit noi răni în urma coliziunii. Cu toate acestea, bărbatul era conștient și a fost transportat în continuare la spital pentru îngrijiri medicale.

Accidentul a dus și la probleme de trafic pe unul dintre cele mai circulate drumuri din țară. Circulația pe DN 7 s-a desfășurat pe un singur fir, alternativ, sub supravegherea polițiștilor, până la reluarea condițiilor normale de trafic.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre ambulanță și camionul de salubritate.