- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

VIDEO-Victima unui accident rutier, rănită din nou după ce ambulanța în care se afla a lovit o mașină de gunoi, pe DN7

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident ambulanta caineni

Un accident neobișnuit și grav s-a petrecut miercuri, pe DN 7, în județul Vâlcea, unde un bărbat rănit inițial într-un accident rutier a ajuns să fie victimă pentru a doua oară, după ce ambulanța care îl transporta la spital a fost implicată într-o coliziune.

- Publicitate -

În localitatea Câinenii Mari bărbatul a fost rănit într-un prim accident. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat de urgență către spital. Însă, pe traseu, în zona localității Gura Văii, ambulanța s-a ciocnit cu un camion de salubritate, potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic.

Impactul a avut consecințe directe asupra pacientului aflat în autospecială, care a suferit noi răni în urma coliziunii. Cu toate acestea, bărbatul era conștient și a fost transportat în continuare la spital pentru îngrijiri medicale.

- Publicitate -

Accidentul a dus și la probleme de trafic pe unul dintre cele mai circulate drumuri din țară. Circulația pe DN 7 s-a desfășurat pe un singur fir, alternativ, sub supravegherea polițiștilor, până la reluarea condițiilor normale de trafic.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre ambulanță și camionul de salubritate.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

„Taxa de horoscop” de la Spitalul Județean Ploiești: cât costă să afli ora nașterii

Marius Nica Marius Nica -
Persoanele care doresc să afle ora exactă a nașterii...

După criza apei din Prahova, Paltinu are încă o problemă majoră

Marius Nica Marius Nica -
La mai bine de trei luni de la criza...

„Mi-am distrus viața!” Mărturia unui fost fotbalist de carieră, dependent de jocuri de noroc

Oana Stoica Oana Stoica -
Observatorul Prahovean continuă campania ”Ploiești, fără păcănele!” în contextul...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -