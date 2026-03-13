Controverse în jurul piesei României pentru Eurovision. Activiștii cer interzicerea melodiei „Choke Me”

Piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu și aleasă să reprezinte România la Eurovision Song Contest 2026, a stârnit controverse după ce mai mulți activiști și experți au acuzat că melodia ar glorifica strangularea sexuală, potrivit The Guardian.

Criticii susțin că mesajul piesei normalizează o practică periculoasă și cer organizatorilor competiției să analizeze posibilitatea interzicerii melodiei sau modificarea versurilor. Strangularea în timpul actului sexual este asociată cu riscuri serioase pentru sănătate, inclusiv leziuni cerebrale și probleme neurologice.

În același timp, activiștii spun că popularizarea unor astfel de mesaje ar putea influența negativ tinerii, în special în contextul în care cercetări recente arată că practica a devenit tot mai răspândită în rândul persoanelor sub 35 de ani.

Artista a respins criticile și a declarat că versurile sunt metaforice și nu fac referire la violență. Potrivit acesteia, piesa vorbește despre sentimentul de a fi copleșit de emoții puternice și de îndoieli, iar expresiile din melodie ar trebui interpretate în acest sens.

Controversa vine cu doar câteva luni înainte de ediția din acest an a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, în luna mai, și la care participă zeci de țări din Europa și din alte regiuni ale lumii.