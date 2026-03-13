- Publicitate -
Salariul minim crește de la 1 iulie 2026. Cât vor câștiga, în plus, angajații

Autor: Marius Nica
Guvernul a adoptat, joi, 12 martie 2026, hotărârea prin care salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 4.050 lei la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026.

Dacă ne raportam la venitul brut, majorarea este de 275 lei,  cu 6,8% față de nivelul actual.

Salariu net, cu deducerea de 200 de lei, va fi de aproximativ 2700 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 125 lei „în mână”

Astfel, noul tarif orar va fi de la 1 iulie de 25,949 lei/oră. În România 831.382 de salariați sunt plătiți în prezent cu salariul minim.

