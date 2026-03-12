Volodimir Zelenski a ajuns la București. Se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află astăzi, 12 martie 2026, în vizită oficială în România, urmând să fie primit atât de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, cât și de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Conform programului publicat de Administrația Prezidențială și citat de Digi24, Zelenski va fi primit la Cotroceni la ora 13:30.

În comunicarea oficială, este menționat că președintele României va aborda și „necesitatea avansării dialogului bilateral” privind respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă.

Tot astăzi, Zelenski va avea o întrevedere oficială și la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, arată digi24.