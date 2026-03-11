Se închide circulația pe podul Giugiu-Ruse, pe ambele sensuri

Joi, 12 martie 2026, circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi închisă pe ambele sensuri, în intervalul orar 10:00-15:00, anunță Poliția de Frontieră printr-un comunicat. Măsura este justificată de execurarea unor lucrări de asfaltare.
„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în intervalul orar 10:00 – 15.00 din data de 12.03.2026 (joi), vor avea loc lucrări de reparație de urgență la covorul asfaltic pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse”, se arată în comunicatul sursei citate.
Astfel, în intervalul amintit, circulația vehiculelor pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendată complet pe ambele sensuri de deplasare.
Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, șoferilor li se recomandă să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative:
- Dolj: Calafat, Bechet
- Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
- Călărași: Călărași
- Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir