- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Se închide circulația pe podul Giugiu-Ruse, pe ambele sensuri

Corina Matei
Autor: Corina Matei
pod giurgiu ruse

Joi, 12 martie 2026, circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi închisă pe ambele sensuri, în intervalul orar 10:00-15:00, anunță Poliția de Frontieră printr-un comunicat. Măsura este justificată de execurarea unor lucrări de asfaltare.

- Publicitate -

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în intervalul orar 10:00 – 15.00 din data de 12.03.2026 (joi),  vor avea loc lucrări de reparație de urgență la covorul asfaltic pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse”, se arată în comunicatul sursei citate.

Astfel, în intervalul amintit, circulația vehiculelor pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendată complet pe ambele sensuri de deplasare.

- Publicitate -

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, șoferilor li se recomandă să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative:

  • Dolj: Calafat, Bechet
  • Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
  • Călărași: Călărași
  • Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Impozit de 11 ori mai mare pentru micile firme din Ploiești. Antreprenorii vorbesc despre „închideri”

Corina Matei Corina Matei -
Micii antreprenori din Ploiești, cei care dețin firme care...

Cronologia unui eșec de 10 milioane de euro. Cum a ratat Ploieștiul stația nouă de epurare

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Ploieștenii vor plăti un preț greu pentru anii în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -