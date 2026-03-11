Se închide circulația pe podul Giugiu-Ruse, pe ambele sensuri

Joi, 12 martie 2026, circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi închisă pe ambele sensuri, în intervalul orar 10:00-15:00, anunță Poliția de Frontieră printr-un comunicat. Măsura este justificată de execurarea unor lucrări de asfaltare.

- Publicitate -

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în intervalul orar 10:00 – 15.00 din data de 12.03.2026 (joi), vor avea loc lucrări de reparație de urgență la covorul asfaltic pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse”, se arată în comunicatul sursei citate.

Astfel, în intervalul amintit, circulația vehiculelor pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendată complet pe ambele sensuri de deplasare.

- Publicitate -

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, șoferilor li se recomandă să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative:

Dolj: Calafat, Bechet

Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Călărași: Călărași