Sondaj INSCOP: AUR, în topul preferințelor alegătorilor

Marius Nica
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 38% din voturi, însă formațiunea condusă de George Simion este în scădere față de începutul anului, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP Research.

Rezultate sondaj:

AUR – 38%

PSD – 19,2%

PNL – 14,5%

USR – 11,4%

UDMR – 4%

SENS – 3,6%

SOS România – 3,3%

POT – 3%

Întrebați cât de siguri sunt că ar merge la vot dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, 64,5% au răspuns „sigur da”, iar 16,2% au declarat că nu ar merge la vot.

Datele au fost culese în perioada 2–6 martie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane, cu o marjă de eroare de 3%.

