Captură de 6 kg de aur și diamante fără documente de proveniență, în Călărași

Roxana Tănase
Roxana Tănase
captură aur
Foto sursă: ANAF

Inspectorii ANAF Antifraudă București au confiscat, la sfârșitul lunii februarie 2026, aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare totală de 3,7 milioane de lei. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale, a anunțat ANAF.

Potrivit ANAF, societatea a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal realizate de inspectorii ANAF Antifraudă, care au evidențiat o firmă ce comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri din aur fără documente de proveniență.

„În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, din care trebuie clarificată proveniența a peste 15 kg.

De asemenea, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de evaluare a regimului de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacțiilor cu lingouri și estimează obligații fiscale de cca 1,5 mil lei”, a precizat ANAF.

Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua în mod susținut controalele în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet.

Sondaj Observatorul Prahovean

