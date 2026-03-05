Victor Ponta acuză că fiica sa a fost dată jos din avionul din Oman

Victor Ponta susține că fiica lui, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”, scrie Digi24.

Joi, 5 martie 2026, Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, în cadrul unei conferințe de presă, a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

Ea a explicat că prioritățile sunt stabilite pe două criterii – cazuri medicale sau grupuri școlare, inclusiv vârsta copiilor.

„Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil, nici ca prioritizare, nici ca deprioritizare, dar ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor.

Un element important însă este că această prioritate, așa cum este ea în acest moment gândită, ține de ordinea inclusiv a vârstelor copiilor. Vom considera bebelușii, copiii care au o vârstă preșcolară, școlară o prioritate mai mare decât copiii care sunt de o vârstă aproape de cea a adulților. Toți copiii trebuie să fie siguranță. Nu putem noi să alegem între familii, între copii. Avem încredere că o să putem să facem eforturile diplomatice și logistice ca acest lucru să fie posibil mâine-poimâine în următoarele zile. Dar, deși înțeleg emoțiile fiecărui părinte, nu putem stabili priorități pe criterii politice”, a explicat Oana Țoiu, într-o conferință de presă susținută joi la sediul MAE.