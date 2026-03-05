- Publicitate -
De ce veți vedea blindate ale Armatei Române pe șosele. Explicația oficială

Armata Română anunță că mai multe coloane militare cu autovehicule blindate COBRA II vor circula pe drumurile publice, între 4 și 18 martie. Primul transport a plecat din Capitală spre Brăila.

Ministerul Apărării anunță că mai  multe autovehicule tactice blindate COBRA II se vor deplasa pe drumurile publice în perioada 4–18 martie, în coloane militare, de la Centrul 84 Mentenanță și Recepție din București către unități ale Forțelor Terestre Române, în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare.

Potrivit anunțului publicat de Armata României, deplasarea se realizează pe trasee rutiere, ca parte a unor activități logistice planificate pentru introducerea în serviciu a noilor echipamente, destinate creșterii capacității operaționale a Forțelor Terestre.

Reprezentanții Armatei îi roagă pe participanții la trafic să manifeste atenție și înțelegere în zonele în care se deplasează coloanele militare.

