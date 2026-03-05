Câștigătoarea „Vocea României”, Alexandra Căpitănescu, merge la Eurovision 2026

România și-a ales reprezentanta pentru Eurovision Song Contest 2026. Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea concursului „Vocea României” 2023, va urca pe scena competiției europene din Viena, în luna mai, cu piesa rock „Choke Me”.

Artista a fost desemnată miercuri câștigătoarea selecției naționale organizate de TVR, după ce a obținut cele mai multe puncte din partea juriului format din specialiști din industria muzicală.

De la „Vocea României” la scena Eurovision

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg în 2023, când a câștigat competiția „Vocea României” la doar 19 ani, făcând parte din echipa artistului Tudor Chirilă. La audițiile pe nevăzute, tânăra artistă a reușit performanța de a întoarce toate cele patru scaune ale juraților.

După câștigarea concursului, Alexandra și-a continuat activitatea muzicală și a colaborat cu trupa VAMA, alături de care a lansat piesa „Fluturi în stomac”. În 2025, artista a lansat mai multe melodii, printre care „Stea căzătoare”, „Dilaila” și „Tare”.

„Nu îmi vine să cred că sunt pe scena Eurovision”

Emoționată după anunțarea rezultatului, Alexandra Căpitănescu a declarat că participarea la Eurovision reprezintă un vis pe care îl are încă din copilărie.

„Nu îmi vine să cred, dar acum suntem aici, pe scena Eurovision! Am avut emoții toată săptămâna, de la înscriere până acum”, a mărturisit artista.

Mesajul piesei „Choke Me”

Melodia cu care România va concura la Eurovision are un mesaj introspectiv. Potrivit Alexandrei Căpitănescu, piesa vorbește despre lupta interioară cu propriile temeri și limite.

„Piesa este un dialog între propria persoană și acele voci care nu ne dau pace, ne țin ancorați în frici sau în trecut. Refrenul transmite un mesaj pozitiv despre importanța iubirii de sine și despre cât de important este să fim mai blânzi cu noi înșine”, a explicat artista.

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc în luna mai, la Viena.

VIDEO