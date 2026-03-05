Sistemul de alertare seismică trimite avertizări de cutremur cu 25 de secunde înainte ca undele să ajungă în București

Institutul Național pentru Fizica Pământului a dezvoltat un sistem de alertare seismică care poate trimite alertele de cutremur cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele seismului să ajungă la București.

În acest interval se vor putea opri infrastructuri critice pentru a reduce efectele asupra populației, potrivit directorului genereal al institutului, Constantin Ionescu.

„Am dezvoltat un sistem de alertare care poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca unda seismică să ajungă în București.

În acest interval pot fi blocate anumite infrastructuri critice care pot afecta populația, precum rețelele de gaze, sau pot fi puse în așteptare procese industriale în care lucrează mai multe persoane, astfel încât personalul să fie protejat.

De asemenea, sistemul permite dirijarea echipelor de intervenție către zonele afectate și estimarea numărului de clădiri care ar putea fi avariate într-o anumită localitate. Putem estima numărul de clădiri care au căzut într-o anumită localitate.

Avem parteneri nu doar în România, ci și în proiecte europene și internaționale și putem spune că suntem la același nivel cu instituții europene și mondiale în ceea ce privește pregătirea cercetătorilor și nivelul de cunoaștere”, a declarat Constantin Ionescu, la vernisajul celei de-a V-a ediții „ReExpoziția”.

Îm țările cu activitate seismică ridicată, institutele de cercetare dezvoltă astfel de instrumente pentru a putea reduce efectele cutremurelor.

”În România, unul dintre aceste instrumente este sistemul de alertare care poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele seismice să ajungă în București.

În Japonia, avertizarea poate fi transmisă cu una-două secunde înainte, iar în Mexic cu aproximativ 70 de secunde. Sistemul din România este operațional din 2013 și este utilizat în special pentru protejarea infrastructurilor critice, contribuind astfel la reducerea impactului asupra populației în cazul unui cutremur puternic”, a adăugat Ionescu.

”Toată lumea se uită către noi ca să prezicem cutremurele sau ca să spunem când va veni următorul cutremur, lucru care nu se poate realiza în acest moment. Prin activitatea de cercetare pe care o desfășurăm la Institut și prin studiul propagării undelor seismice din hipocentru către suprafața pământului încercăm să dezvoltăm instrumente care să reducă efectele cutremurelor asupra populației și construcțiilor, astfel încât impactul să fie cât mai mic, de exemplu prin reducerea numărului de clădiri prăbușite sau avariate și a persoanelor afectate.

Tot ceea ce facem la institut, inclusiv măsurătorile realizate prin rețeaua de stații seismice, contribuie la îmbunătățirea standardelor în construcții. Standardele existente sunt solide, iar dacă sunt respectate, construcțiile și infrastructura industrială ar trebui să reziste”, a adăugat Constantin Ionescu.