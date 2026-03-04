Accidente în lanț pe DN3, la ieșire din Constanța. 14 autoturisme implicate

Patru accidente s-au produs, miercuri dimineață, pe DN3, între municipiul Constanța și Valu lui Traian, în apropiere de accesul pe Autostrada A4. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea. În total 14 autoturisme au fost implicate.

„La locul intervenţiei au fost găsite nouă autoturisme implicate în accidentul rutier cu 13 persoane implicate. Până la sosirea forţelor de intervenţie au mai fost implicate încă cinci autoturisme”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea”.

Potrivit Centrului Infotrafic, s-au produs 4 accidente rutiere, dintre care 2 au fost soldate cu 3 victime în total, care au fost transportate la spital. În continuare se circulă în condiții de ceață densă, cu vizibilitate scăzută la 50 de metri.

„Pentru o circulație în siguranță în aceste condiții de ceață, recomandăm șoferilor să reducă mult viteza, mărind distanța dintre autovehicule, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, inclusiv luminile de ceață, să se asigure foarte bine înainte de schimbarea direcției și să semnalizeze din timp această intenție și să acorde atenție temeinică pe tot parcursul traseului, evitând orice manevră periculoasă”, este recomandarea Centrului Infotrafic.