Când sunt Rusaliile. Angajații vor avea un weekend prelungit

Rusaliile vor fi și în acest an un prilej de relaxare pentru angajații din România: sărbătoarea religioasă va pica la finalul lunii mai, oferind un weekend prelungit de trei zile.

- Publicitate -

Potrivit calendarului creștin, Rusaliile, sărbătoare cunoscută și ca Pogorârea Sfântului Duh, se sărbătoresc la 50 de zile după Paște, iar în 2026 acestea vor fi marcate astfel:

Duminică, 31 mai 2026 – Prima zi de Rusalii

Luni, 1 iunie 2026 – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

În România, ambele zile sunt declarate nelucrătoare, potrivit legislației în vigoare, ceea ce înseamnă un weekend prelungit pentru angajații din sistemul public și privat.

- Publicitate -

Totuși, în funcție de specificul activității, salariații din domenii esențiale, precum sănătate, ordine publică, transporturi sau servicii de urgență, pot fi programați la serviciu.

În astfel de cazuri, legislația prevede compensarea orelor lucrate cu timp liber corespunzător sau plata unor sporuri salariale