Carnea de porc congelată nu va mai putea fi vândută ca „proaspătă” în România. Anunțul ministrului Agriculturii

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță schimbări importante în modul în care este comercializată carnea de porc în România, conform digi24.ro.

- Publicitate -

Potrivit lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii, va fi modificată legislația astfel încât carnea de porc congelată importată să nu mai poată fi vândută ca produs proaspăt în magazinele din țară.

Astfel, noile reguli prevăd clar că:

- Publicitate -

Carnea de porc congelată va trebui să fie etichetată ca „decongelată” atunci când este pusă în vânzare.

Carnea proaspătă, ieșită din abator, va avea un termen de valabilitate de maximum șase zile, iar comercianții vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a o introduce pe rafturi.

Măsura vizează, în principal, carnea care ajunge în România din alte state ale Uniunii Europene și ar urma să elimine practica de a decongela produsele și de a le comercializa ulterior fără a informa consumatorii.

Ministrul Barbu a explicat că modificările sunt menite să protejeze fermierii români, care se confruntă cu pierderi semnificative din cauza diferențelor mari de preț între porcul viu vândut la fermă și carne la raft. În prezent, prețul la poarta fermelor este mult mai scăzut decât cel practicat în magazine, ceea ce reduce competitivitatea producătorilor locali.

Oficialul a mai precizat că va discuta cu premierul și cu autoritățile de concurență pentru a căuta soluții prin care să fie compensată pierderea fermierilor și să fie reglementată mai eficient piața cărnii de porc în România.