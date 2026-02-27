- Publicitate -
România a început anul cu excedent bugetar, pentru prima dată după șapte ani

Autor: Ștefan Vlăsceanu
România a înregistrat în ianuarie 2026 un excedent bugetar de circa 850 de milioane de lei. Este pentru prima dată din 2019 încoace când prima lună a anului se încheie cu un surplus, după ani de deficite consistente în aceeași perioadă.

Concret, veniturile bugetului general consolidat au fost de aproximativ 55,1 miliarde de lei, în creștere cu aproape 18% față de ianuarie 2025, în timp ce cheltuielile s-au situat la circa 54,3 miliarde de lei, mai mici decât în urmă cu un an.

Creșterea veniturilor a fost determinată de majorarea încasărilor din TVA, pe fondul ridicării cotei generale de la 19% la 21%, și de creșterea contribuțiilor din impozitul pe salarii și venituri, în contextul extinderii bazei de impozitare. În schimb, cheltuielile cu bunuri și servicii au scăzut cu peste 10%, iar cheltuielile de personal au fost ușor reduse comparativ cu anul precedent, potrivit hotnews.ro.

Această evoluție poziționează România într-o zonă de consolidare fiscală după o perioadă prelungită de dezechilibre bugetare, însă autoritățile finanțelor publice avertizează că rezultatele din ianuarie trebuie interpretate cu prudență și că disciplina bugetară trebuie menținută pe tot parcursul anului.

Strategia Guvernului, confirmată recent cu Comisia Europeană, este de a menține un deficit bugetar moderat în 2026, în jurul a 6–6,2% din PIB, concomitent cu susținerea investițiilor din fonduri europene și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

